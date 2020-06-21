Патриарх рассказал, как святые помогли защитить страну от фашистов

https://static.news.ru/photo/d0521584-b3c1-11ea-a2ce-fa163e074e61_660.jpg Патриарх Кирилл в Александро-Невском скиту Фото: patriarchia.ru

Канонизированные РПЦ святые помогли советскому народу защитить страну от немецко-фашистских захватчиков во времена Великой Отечественной войны. С таким заявлением 21 июня после богослужения в скиту святого благоверного князя Александра Невского, прошедшего в подмосковном Переделкино, выступил патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Глава церкви подчеркнул, что в то время СССР во многом уступал врагам. Однако молитвами святых народ сотворил великое дело, защитив священные рубежи Родины и сохранив православную веру. По словам Кирилла, сейчас россияне могут прославлять Господа и вспоминать великое заступничество во время войны «всех святых, в земле нашей просиявших».

Святые угодники заступились за Отечество и спасли страну от страшного иноземного ига, ига безбожного, бесчеловечного, которое могло завершиться полным уничтожением нашего народа, — передаёт слова патриарха официальный сайт РПЦ.

В воскресенье, 21 июня, церковь празднует День всех святых, в земле Русской просиявших. Этот праздник возник ещё в XVI веке. Тогда митрополит Московский Макарий провёл два собора, канонизировав большое количество русских святых. В 2020 году в дате религиозный праздник совпал со Днём медицинского работника.

Как ранее передавал NEWS.ru, 17 июня патриарх подписал указ о назначении себя настоятелем собора Воскресения Христова. Это главный храм Вооружённых сил России, который расположен в парке «Патриот» в подмосковной Кубинке.