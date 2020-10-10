Патриарх Кирилл сдал отрицательный тест на коронавирус

https://static.news.ru/photo/be72eed8-0af1-11eb-b060-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Тест на коронавирус патриарха Московского и всея Руси Кирилла имеет отрицательный результат, заявил председатель синодального отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев).

Патриарх чувствует себя хорошо, тесты у него отрицательные, — подчеркнул митрополит Иларион в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам, патриарх будет пребывать на самоизоляции до истечения 14-дневного срока.

8 октября патриарх Кирилл объявил о самоизоляции после контакта с человеком, заразившимся коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил сам предстоятель Русской православной церкви (РПЦ).

В своём патриаршем послании братии Троице-Сергиевой лавры в день памяти преподобного Сергия Радонежского он выразил сожаление, что не может «разделить радость молитвенного общения» с ними.

Ранее NEWS.ru писал, что окружение протоиерея Димитрия Смирнова опровергло информацию о его кончине.