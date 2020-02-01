https://static.news.ru/photo/fa620eb6-44e4-11ea-8e62-fa163e074e61_660.jpg Патриарх Кирилл Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Жители новых районов Москвы постоянно просят РПЦ о постройке храмов, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл. По его словам, люди направляют соответствующую просьбу сразу после переезда.

Он напомнил, что до революции создание нового района или посёлка сопровождалось строительством церквей, передаёт ТАСС.

Сами люди ставят перед собой вопросы, которых раньше не ставили. Например, въезжают люди в какой-то новый район новостроек и в первую очередь, наверное, думают о комфорте, о коммуникациях, о всём том, что может принести человеку новое жилище. Но удивительно, в наше время, по крайней мере в Москве, буквально сразу же направляют патриарху просьбу: постройте храм, благословите постройку храма, — подчеркнул он.