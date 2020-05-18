Патриарх Кирилл отстранил от управления архиереев двух епархий

https://static.news.ru/photo/b3cd67a2-992b-11ea-a81e-fa163e074e61_660.jpg Патриарх Кирилл Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава Русской православной церкви (РПЦ) патриарх московский и всея Руси Кирилл отстранил от работы правящих архиереев двух епархий — Армавирской и Костомукшской. Они будут преданы общецеркомному суду.

Как сказано в указе предстоятеля в отношении епископа Армавирского и Лабинского Игнатия и епископа Костомукшского и Кемского Игнатия имеются «документально аргументированные обвинения». Их деяния оказались несовместимы с дальнейшим управлением епархиями, сообщили в пресс-службе РПЦ.

Официально о содеянном священнослужителями не сообщается. Однако, как полагают региональные СМИ, глава Армавирской епархии мог быть отстранён от работы из-за застолья, организованного для местных бизнесменов и чиновников, а руководитель Костомукшской епархии — за ДТП, в котором пострадала его попутчица, получившая перелом позвоночника.

Как уточнили в РПЦ, управлять епархиями временно будут епископ Сочинский и Туапсинский Герман, а также митрополит Петрозаводский и Карельский Константин.

Ранее, как писал NEWS.ru, митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов) провёл переговоры с властями региона и управлением Роспотребнадзора. По итогам беседы был установлен порядок проведения служб с участием прихожан.