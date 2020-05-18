Патриарх Кирилл отстранил от управления архиереев двух епархий

Глава Русской православной церкви (РПЦ) патриарх московский и всея Руси Кирилл отстранил от работы правящих архиереев двух епархий — Армавирской и Костомукшской. Они будут преданы общецеркомному суду.
Как сказано в указе предстоятеля в отношении епископа Армавирского и Лабинского Игнатия и епископа Костомукшского и Кемского Игнатия имеются «документально аргументированные обвинения». Их деяния оказались несовместимы с дальнейшим управлением епархиями,
Официально о содеянном священнослужителями не сообщается. Однако, как полагают региональные СМИ, глава Армавирской епархии мог быть
Как уточнили в РПЦ, управлять епархиями временно будут епископ Сочинский и Туапсинский Герман, а также митрополит Петрозаводский и Карельский Константин.
Ранее, как писал NEWS.ru, митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов) провёл переговоры с властями региона и управлением Роспотребнадзора. По итогам беседы был установлен порядок проведения служб с участием прихожан.
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