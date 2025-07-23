Паста как в ресторане — а запекать овощи будем сами

Паста как в ресторане — а запекать овощи будем сами

Паста с соусом из запеченных овощей — это тот рецепт, который стоит попробовать, если хочется чего-то необычного и полезного одновременно. Вкусная, яркая, с мягким сливочно-овощным соусом и ароматом прованских трав — она точно порадует всех за столом.

Готовится примерно за 40 минут и подойдет на ужин или обед для всей семьи.

Ингредиенты на 4 порции

Паста — 250 г

Творожный сыр — 150 г

Болгарский перец — 2 шт.

Помидоры черри — 8 шт.

Лук красный — 1/2 шт.

Сыр твердый — 50 г

Чеснок — 3 зубчика

Прованские травы — по вкусу

Соль — по вкусу

Оливковое масло — по вкусу

Как приготовить пасту с соусом из запеченных овощей

Шаг 1. Подготовьте все ингредиенты.

Шаг 2. Застелите противень пергаментом. Выложите нарезанный болгарский перец, помидоры черри, крупные куски красного лука и очищенные зубчики чеснока. Посыпьте прованскими травами и сбрызните оливковым маслом.

Шаг 3. Разогрейте духовку до 180 °C и запекайте овощи 30 минут, пока не станут мягкими.

Шаг 4. Пока овощи в духовке, сварите пасту в подсоленной воде. Не выливайте всю воду после варки — немного жидкости понадобится для соуса.

Шаг 5. Готовые запеченные овощи переложите в чашу блендера, добавьте творожный сыр и измельчите до однородного состояния.

Шаг 6. На сковороде разогрейте пасту с овощным соусом. Добавьте пару ложек воды от варки, чтобы соус стал более кремовым, перемешайте и прогрейте.

Шаг 7. Разложите пасту по тарелкам, посыпьте тертым сыром и подавайте к столу.

Пищевая ценность на порцию

Калорийность: 382 ккал

Белки: 14 г

Жиры: 12 г

Углеводы: 52 г

Эта паста не только красивая на вид, но и насыщена вкусом. Сделать ее проще, чем кажется, — попробуйте сами и убедитесь.

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