Паста как в ресторане — а запекать овощи будем сами

Паста с соусом из запеченных овощей — это тот рецепт, который стоит попробовать, если хочется чего-то необычного и полезного одновременно. Вкусная, яркая, с мягким сливочно-овощным соусом и ароматом прованских трав — она точно порадует всех за столом.
Готовится примерно за 40 минут и подойдет на ужин или обед для всей семьи.
Ингредиенты на 4 порции
- Паста — 250 г
- Творожный сыр — 150 г
- Болгарский перец — 2 шт.
- Помидоры черри — 8 шт.
- Лук красный — 1/2 шт.
- Сыр твердый — 50 г
- Чеснок — 3 зубчика
- Прованские травы — по вкусу
- Соль — по вкусу
- Оливковое масло — по вкусу
Как приготовить пасту с соусом из запеченных овощей
Шаг 1. Подготовьте все ингредиенты.
Шаг 2. Застелите противень пергаментом. Выложите нарезанный болгарский перец, помидоры черри, крупные куски красного лука и очищенные зубчики чеснока. Посыпьте прованскими травами и сбрызните оливковым маслом.
Шаг 3. Разогрейте духовку до 180 °C и запекайте овощи 30 минут, пока не станут мягкими.
Шаг 4. Пока овощи в духовке, сварите пасту в подсоленной воде. Не выливайте всю воду после варки — немного жидкости понадобится для соуса.
Шаг 5. Готовые запеченные овощи переложите в чашу блендера, добавьте творожный сыр и измельчите до однородного состояния.
Шаг 6. На сковороде разогрейте пасту с овощным соусом. Добавьте пару ложек воды от варки, чтобы соус стал более кремовым, перемешайте и прогрейте.
Шаг 7. Разложите пасту по тарелкам, посыпьте тертым сыром и подавайте к столу.
Пищевая ценность на порцию
- Калорийность: 382 ккал
- Белки: 14 г
- Жиры: 12 г
- Углеводы: 52 г
Эта паста не только красивая на вид, но и насыщена вкусом. Сделать ее проще, чем кажется, — попробуйте сами и убедитесь.
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