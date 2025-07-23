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23 июля 2025 в 08:23

Паста как в ресторане — а запекать овощи будем сами

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Паста с соусом из запеченных овощей — это тот рецепт, который стоит попробовать, если хочется чего-то необычного и полезного одновременно. Вкусная, яркая, с мягким сливочно-овощным соусом и ароматом прованских трав — она точно порадует всех за столом.

Готовится примерно за 40 минут и подойдет на ужин или обед для всей семьи.

Ингредиенты на 4 порции

  • Паста — 250 г
  • Творожный сыр — 150 г
  • Болгарский перец — 2 шт.
  • Помидоры черри — 8 шт.
  • Лук красный — 1/2 шт.
  • Сыр твердый — 50 г
  • Чеснок — 3 зубчика
  • Прованские травы — по вкусу
  • Соль — по вкусу
  • Оливковое масло — по вкусу

Как приготовить пасту с соусом из запеченных овощей

Шаг 1. Подготовьте все ингредиенты.

Шаг 2. Застелите противень пергаментом. Выложите нарезанный болгарский перец, помидоры черри, крупные куски красного лука и очищенные зубчики чеснока. Посыпьте прованскими травами и сбрызните оливковым маслом.

Шаг 3. Разогрейте духовку до 180 °C и запекайте овощи 30 минут, пока не станут мягкими.

Шаг 4. Пока овощи в духовке, сварите пасту в подсоленной воде. Не выливайте всю воду после варки — немного жидкости понадобится для соуса.

Шаг 5. Готовые запеченные овощи переложите в чашу блендера, добавьте творожный сыр и измельчите до однородного состояния.

Шаг 6. На сковороде разогрейте пасту с овощным соусом. Добавьте пару ложек воды от варки, чтобы соус стал более кремовым, перемешайте и прогрейте.

Шаг 7. Разложите пасту по тарелкам, посыпьте тертым сыром и подавайте к столу.

Пищевая ценность на порцию

  • Калорийность: 382 ккал
  • Белки: 14 г
  • Жиры: 12 г
  • Углеводы: 52 г

Эта паста не только красивая на вид, но и насыщена вкусом. Сделать ее проще, чем кажется, — попробуйте сами и убедитесь.

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Валерия Мартынович
В. Мартынович
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