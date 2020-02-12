https://static.news.ru/photo/4f2215c8-4de5-11ea-bb12-fa163e074e61_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Russian Look/Global Look Press

Скандал таксиста с москвичкой, которая обзывалась, прокомментировал заместитель председателя межрегионального профсоюза «Таксист» Андрей Попков. По его словам, девушка оказалась неадекватной.

Попков отметил, что таксисты не получают денег за ожидание, они уходят агрегатору, поэтому водители злятся, когда приходится ждать клиентов, сообщает телеканал 360.

При этом Попков сказал, что в ответ водитель пассажирке «не сказал ни слова». По его мнению, таких людей надо вышвыривать из машины, «как только начинаются крики и истерика».

Ранее NEWS.ru сообщал, что фитнес-тренер Яна разозлилась на таксиста, который недостаточно быстро подтвердил начало поездки на счётчике. Она начала кричать на водителя и оскорблять его. Также девушка несколько раз попыталась ударить водителя, постоянно повторяя слово «мразь».