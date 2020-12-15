Пассажирка самолёта рассказала об умершем на её глазах попутчике с COVID-19

https://static.news.ru/photo/6ddfeb9c-3ef4-11eb-985e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Пассажирка самолёта, которая стала свидетельницей смерти находившегося рядом с ней попутчика с коронавирусной инфекцией, рассказала о произошедшем в социальной сети.

Женщина сообщила, что прямо на её глазах в лайнере скончался мужчина, который летел в сопровождении супруги.

Мужчина, который находился позади меня, умер от коронавируса. Прямо в полёте, — написала она в Twitter.

The man behind me on this flight. DIED. OF COVID. MIDFLIGHT.



I have so many questions. — Jo LaFlame (@jobreauxx) December 15, 2020

По её словам, жена умершего подтвердила, что у мужа был диагностирован коронавирус. При этом автор поста не уточнила, какая авиакомпания выполняла рейс, но отметила, что пилот не принял решение об экстренной посадке и продолжил следовать в пункт назначения.

Пользователи Сети ужаснулись случившимся. Многих разозлило, что инфицированные коронавирусом люди летают вместе со здоровыми пассажирами. Некоторые поинтересовались, каким образом путешественник смог попасть на борт самолёта без теста на коронавирус.

Ранее стало известно о смерти пассажирки с коронавирусом, которая наступила во время полёта из Аризоны в Техас. Инцидент на борту самолёта произошёл в конце июля. Женщина почувствовала себя плохо во время нахождения воздушного судна на взлётной полосе. Вскоре у неё возникли проблемы с дыханием и она скончалась. Коронавирус был обнаружен в организме пассажирки лишь после проведения медицинской экспертизы. Знала ли она о своём диагнозе — непонятно, писал NEWS.ru.