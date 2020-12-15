Пассажирка самолёта рассказала об умершем на её глазах попутчике с COVID-19

По её словам, жена умершего подтвердила, что у мужа был диагностирован коронавирус. При этом автор поста не уточнила, какая авиакомпания выполняла рейс, но отметила, что пилот не принял решение об экстренной посадке и продолжил следовать в пункт назначения.
Пользователи Сети ужаснулись случившимся. Многих разозлило, что инфицированные коронавирусом люди летают вместе со здоровыми пассажирами. Некоторые поинтересовались, каким образом путешественник смог попасть на борт самолёта без теста на коронавирус.
Ранее стало известно о смерти пассажирки с коронавирусом, которая наступила во время полёта из Аризоны в Техас. Инцидент на борту самолёта произошёл в конце июля. Женщина почувствовала себя плохо во время нахождения воздушного судна на взлётной полосе. Вскоре у неё возникли проблемы с дыханием и она скончалась. Коронавирус был обнаружен в организме пассажирки лишь после проведения медицинской экспертизы. Знала ли она о своём диагнозе — непонятно, писал NEWS.ru.
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