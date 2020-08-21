Парфюмер объяснила, почему бесполезно нюхать кофе при покупке духов

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Кофейные зёрна, которые в магазинах дают понюхать при выборе духов, не могут «освежить» обонятельные рецепторы, рассказала парфюмер Вероника Бруховецкая. Эксперт перечислила и другие уловки продавцов.

В частности, парфюмер считает, что при выборе аромата не нужно обращать внимания ни на его цену, ни на фирму-производителя, ни на то, заявлен ли он как женский или мужской, передаёт радио Sputnik.

От цены ничего не зависит, потому что есть ароматы в условном масс-маркете и выполнены с качественными ингредиентами. Стоимость может зависеть не только от качества наполнения флакона, а от бренда: Dior, Chanel будут стоить дороже, чем бренд, который только выходит на рынок. Но это не делает аромат нового бренда хуже, чем аромат уже зарекомендовавшей себя марки. Ориентироваться стоит только на свой нос, на восприятие аромата — нравится вам или нет, — посоветовала эксперт.

Бруховецкая рассказала, что в профессиональной среде не принято делить ароматы на мужские и женские, а для их производства используются одни и те же ингредиенты, поэтому женщины вполне могут пользоваться мужским парфюмом, если он им нравится. Если выбор слишком велик, то освежить своё восприятие помогут обычная вода или зелёный чай, но никак не кофейные зёрна, которые принято использовать в таких случаях.

Кофе не освежает рецепторы, более того, является очень сильным раздражающим фактором для мозга. Если вы познакомитесь с десятком ароматов, и дальше вам дадут кофе, после этого вы совсем ничего не будете понимать. Рецепторы могут освежить только вода, зелёный чай и свежий воздух. Других факторов не существует, — резюмировала парфюмер.

Как писал NEWS.ru ранее, в жару запах духов или туалетной воды должен дарить ощущение прохлады, а зимой — тепла, уверена парфюмер Жанна Гладкова. Она рекомендует использовать летом цитрусовые и цветочные ароматы, а древесные и ванильные исключить до холодов.