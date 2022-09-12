Парфюмер назвала лучшие ароматы для деловой встречи Парфюмер Нестерова назвала древесные ароматы лучшим вариантом для деловой встречи

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Лучше всего для деловой встречи подойдут древесные ароматы с оттенками, поддерживающими «внутренний стержень, харизму и уверенность», заявила NEWS.ru парфюмер Валерия Нестерова. Для «более ярких эмоций» подойдут «цитрусовые с пряными мотивы», добавила собеседница.

Если хочется ярких эмоций, то следует выбирать цитрусовые ароматы в сочетании с пряными и древесными оттенками. Для торжеств, вечеринки — пуститесь «во все тяжкие» и подберите экстравагантные варианты — парфюм с аккордом свеклы или горячей сангрии. Для деловой встречи идеально подойдут древесные оттенки, поддерживающие внутренний стержень, харизму и уверенность, — рассказала Нестерова.

Она отметила, что для «романтики» подойдут ароматы с акцентом на фрукты, цветы и ягоды, у женщин они могут быть в моно-исполнении, а мужчинам их лучше сочетать с древесным аккордом или фужерным построением аромата.

Нестерова подчеркнула, что осенью лучше выбрать «кожаные мотивы». По ее словам, ноты любимых десертов также приветствуются в осенний период. Кофейный тирамису, черничный чизкейк, ванильный крем-брюле — ими можно радовать себя без вреда для фигуры. Ванильные оттенки помогут, когда хочется уюта и комфорта.

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