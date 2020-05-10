Историк: пандемия подарила россиянам новые форматы празднования Дня Победы

https://static.news.ru/photo/2bd36e64-92cd-11ea-b823-fa163e074e61_660.jpg Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

В России из-за ограничений, связанных с эпидемией коронавируса, начали формироваться новая культура и традиции празднования Дня Победы. Это позволяет всем желающим присоединиться к торжеству независимо от местоположения, отметила гендиректор Государственного музея современной истории Ирина Великанова.

По её словам, изменения сохранят актуальность даже после отмены режима самоизоляции.

Появились креативные форматы, которые, как мне кажется, могут войти в традицию и использоваться и после окончания пандемии, когда ограничения будут сняты, — цитирует Великанову ТАСС.

Она поделилась наблюдением, что несмотря на ограничения в 2020 году праздник оказался очень душевным и тёплым. При этом зародившиеся традиции следует сохранить и приумножить, считает она.

В рамках празднования Дня Победы на этот раз россияне поздравляли ветеранов по телефону, устраивали мини-концерты под окнами их домов, зажигали фонарики в знак памяти, выходили на балконы с портретами близких и пели военные песни, а участниками онлайн-акции «Бессмертный полк» стали почти три миллиона человек.

Ранее NEWS.ru сообщал, что главных виновников торжества вопреки пандемии поздравляли всей страной. Но и сами ветераны вновь ринулись в бой: уже на борьбу с коронавирусом.