Памфилова рассказала, как будет внедряться электронное голосование

https://static.news.ru/photo/a2d4da78-9ddd-11ea-a321-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Технология дистанционного электронного голосования (ДЭГ) даст гражданам России возможность принять участие в выборах, не выходя из дома или находясь в труднодоступных местах, рассказала глава Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова. По её словам, это особенно важно в условиях пандемии коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19).

Чиновница отметила, что для успешного применения ДЭГ необходимо гарантировать населению конфиденциальность личных данных, защиту серверов и установку мощного оборудования, способного работать под высокими нагрузками. Она добавила, что для внедрения ДЭГ также важно обезопасить систему от хакерских атак.

Сначала будут пилотные проекты в регионах с постепенным увеличением количества участников голосования, охвата территории, уровня выборов и влияния на их результаты. <...> Что касается общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ, то дистанционное голосование в масштабах страны применяться не будет, — цитирует Памфилову «Российская газета».

По её словам, во время ближайшего единого дня голосования — 13 сентября 2020 года — ДЭГ обкатают в одном-двух регионах.

Чтобы гражданин имел возможность проголосовать дистанционно, он должен подать заявление на портале госуслуг или через МФЦ. Кроме того, в установленных ЦИК случаях заявление можно будет подать и в территориальных и участковых комиссиях.

Ранее NEWS.ru сообщал, что президент РФ Владимир Путин утвердил поправки в избирательное законодательство, которые среди прочего позволяют на федеральном уровне проводить дистанционный сбор подписей избирателей и электронное голосование.