Памфилова похвалила полицию за охрану помещений и бюллетеней на голосовании

https://static.news.ru/photo/b2939ac0-bbb6-11ea-bdad-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

МВД России обеспечило полную сохранность бюллетеней и охрану всех помещений во время общероссийского голосования по поправкам к Конституции. Об этом заявила глава ЦИК РФ Элла Памфилова.

Вы обеспечили полную сохранность бюллетеней на протяжении всех ночей до сегодняшнего дня, охрану помещений с бюллетенями, которые у нас были запечатаны в сейф-пакетах, — цитирует ТАСС председателя Центризбиркома, обратившуюся к первому замминистра внутренних дел страны Александру Горовому.

Она подчеркнула, что не было ни одного инцидента на 96,5 тыс. участках. Памфилова поблагодарила полицейских за беспрецедентную работу, которую они выполняли наряду с другими важными задачами.

Ранее Памфилова заявила, что высокая явка на голосовании по поправкам в Конституцию указывает на то, что работа избирательных участков в течение нескольких дней оказалась удобной для граждан. По её словам, порядок и форма многодневного голосования оказались очень удобными для россиян.

Однако не всегда оценка деятельности полицейских была положительной. На избирательном участке № 2219 в Санкт-Петербурге произошёл инцидент, в ходе которого наблюдатель и сотрудник полиции напали на корреспондента «Медиазоны» Давида Френкеля. По словам журналиста, представитель правоохранительных органов заломил его руку и ударил по ней кулаком. Рядом были «очень подозрительные наблюдатели», один из которых наступил корреспонденту на ногу, а затем схватил за повреждённую руку. Врачи диагностировали у сотрудника СМИ перелом.

Начальник управления информации ГУ МВД по Санкт-Петербургу Вячеслав Степченко заявил, что опровергает факт нападения, и назвал случившееся «удалением гражданина». По его словам, к полицейским обратился председатель избирательного участка и попросил удалить гражданина, который «препятствует их работе». Санкт-Петербургская избирательная комиссия проводит проверку по факту инцидента на избирательном участке, писал NEWS.ru.

В России продолжается голосование по поправкам к Конституции. Изначально назначенное на 22 апреля, оно было отложено из-за пандемии коронавируса на 1 июля. При этом фактически сделать свой выбор можно было начиная с 25 июня. В бюллетенях избирателям предлагаются только два варианта ответа: «Да» и «Нет». Справа от них расположены квадраты, в которых граждане смогут отметить свой вариант.

О необходимости внести изменения в Основной закон заявил президент РФ Владимир Путин во время послания к парламенту 15 января 2020 года. Изменения к Конституции были разработаны в кратчайшие сроки и оформлены в виде законопроекта, который одобрили в Госдуме, Совете Федерации и региональных парламентах.

В числе поправок есть инициатива депутата Госдумы, космонавта Валентины Терешковой, которая предполагает обнуление сроков действующего главы государства Владимира Путина. Это позволит ему снова занять свой пост после принятия поправок. Сейчас идёт четвёртый срок Путина и второй подряд после избрания в 2012 году.