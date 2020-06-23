Памфилова назвала главную задачу ЦИК на голосовании по Конституции

https://static.news.ru/photo/f653e4aa-b543-11ea-89e1-fa163e074e61_660.jpg Элла Памфилова Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Максимальная достоверность и легитимность результатов общероссийского голосования по поправкам в Конституцию будут главной задачей ЦИК на период голосования. Об этом заявила председатель ЦИК РФ Элла Памфилова.

Она подчеркнула, что приоритетом при подготовке к голосованию является жизнь и здоровье граждан, которые будут голосовать, а также членов участковых комиссий, представителей СМИ, силовиков и наблюдателей.

Памфилова считает, что ЦИК должна строить свою деятельность на основе этого приоритета, чтобы обеспечить максимальную достоверность результатов.

Чтобы все процедуры проходили максимально открыто, как положено. И чтобы голосование прошло и было признано абсолютно легитимным, — заявила Памфилова, сообщает ТАСС.

Ранее ЦИК получила 70 жалоб о возможном принуждении к голосованию.

Голосование по поправкам в Конституцию было запланировано на 22 апреля, но из-за пандемии коронавируса его перенесли. Оно пройдёт с 25 июня в течение недели, основным днём голосования станет 1 июля, который объявлен выходным. На участках для голосования граждане должны будут соблюдать социальную дистанцию и использовать индивидуальную ручку. На входе у голосующих проверят температуру.

Процедура онлайн-голосования в рамках пилотного проекта будет доступна для жителей Москвы и Нижегородской области.

Как ранее писал NEWS.ru, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что поправки вступят в силу, только если они будут поддержаны в ходе голосования. Песков подчеркнул, что любое голосование подразумевает два варианта.

О необходимости внести изменения в Основной закон заявил президент РФ Владимир Путин во время послания к парламенту 15 января 2020 года. Изменения Конституции были разработаны в кратчайшие сроки и оформлены в виде законопроекта, который одобрили в Госдуме, Совете Федерации и региональных парламентах.

Среди поправок есть инициатива, по которой предыдущие сроки Путина обнуляются, после чего он может быть избран на пост главы государства ещё дважды. Также предлагается закрепить в Основном законе запрет для госслужащих на иностранные счета и гражданство, положение о браке как союзе мужчины и женщины, положение о русском народе как государствообразующем, а также другие изменения.