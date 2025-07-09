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09 июля 2025 в 07:05

Пачка теста, сыр и укроп! Готовим быстрый пирог, который понравится всем

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Пачка теста, сыр и укроп! Готовим быстрый пирог, который понравится всем, но хозяйке не придется не хочется с ним возиться. Это простой и ароматный вариант для обеда или перекуса. Главное — готовое слоёное дрожжевое тесто, чтобы сэкономить время. Начинка — сулугуни, брынза и мелко нарезанный укроп с чесноком.

Ингредиенты

  • Слоёное дрожжевое тесто — 500–600 г
  • Укроп — 200 г
  • Чеснок — 2 зубчика
  • Сулугуни — 200 г
  • Брынза — 150 г
  • Сливочное масло — 50 г
  • Яйцо — 1 шт.
  • Чёрный перец — по вкусу

Приготовление

  1. Укроп промойте, удалите стебли, нарежьте. Сулугуни натрите, брынзу покрошите, смешайте с укропом. Чеснок порубите, обжарьте 3 мин на сливочном масле с укропом, добавьте к сырам, поперчите, перемешайте.
  2. Духовку разогрейте до 180 °C. Раскатайте 2/3 теста, выложите в форму с краями. Выложите начинку, заверните края внутрь.
  3. Раскатайте оставшееся тесто, накройте пирог, защипните края. Смажьте яйцом, выпекайте 40 мин до корочки.

Пирог вкусен горячим и холодным. Можно добавить адыгейский сыр или моцареллу.

Ранее мы готовили пирог «Зебра»! Он выглядит как из кондитерской, а готовить проще пареной репы.

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сыр
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простой рецепт
Ольга Шмырева
О. Шмырева
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