Пачка теста, сыр и укроп! Готовим быстрый пирог, который понравится всем

Пачка теста, сыр и укроп! Готовим быстрый пирог, который понравится всем

Пачка теста, сыр и укроп! Готовим быстрый пирог, который понравится всем, но хозяйке не придется не хочется с ним возиться. Это простой и ароматный вариант для обеда или перекуса. Главное — готовое слоёное дрожжевое тесто, чтобы сэкономить время. Начинка — сулугуни, брынза и мелко нарезанный укроп с чесноком.

Ингредиенты

Слоёное дрожжевое тесто — 500–600 г

Укроп — 200 г

Чеснок — 2 зубчика

Сулугуни — 200 г

Брынза — 150 г

Сливочное масло — 50 г

Яйцо — 1 шт.

Чёрный перец — по вкусу

Приготовление

Укроп промойте, удалите стебли, нарежьте. Сулугуни натрите, брынзу покрошите, смешайте с укропом. Чеснок порубите, обжарьте 3 мин на сливочном масле с укропом, добавьте к сырам, поперчите, перемешайте. Духовку разогрейте до 180 °C. Раскатайте 2/3 теста, выложите в форму с краями. Выложите начинку, заверните края внутрь. Раскатайте оставшееся тесто, накройте пирог, защипните края. Смажьте яйцом, выпекайте 40 мин до корочки.

Пирог вкусен горячим и холодным. Можно добавить адыгейский сыр или моцареллу.

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