Oxfam сообщила, как пандемия повлияла на состояние богатейших людей планеты

Фото: pixabay.com

Ранее сообщалось, что в Бурятии, Челябинской области и Хакасии выявлены первые случаи заражения штаммом коронавируса «омикрон». Так, в Хакасии официально зафиксированы три случая заражения, в Челябинской области вариация выявлена у беременной женщины, не выезжавшей из страны.

Исследователи из Института показателей и оценки здоровья медицинской школы Вашингтонского университета (The Institute for Health Metrics and Evaluation; IHME) составили прогноз, согласно которому пик заболеваемости коронавирусом в России придётся на...