Oxfam сообщила, как пандемия повлияла на состояние богатейших людей планеты

10 богатейших людей планеты смогли стать вдвое богаче за время пандемии коронавируса, подсчитала некоммерческая организация Oxfam, занимающаяся решением проблем бедности и неравенства в разных странах. По подсчётам авторов исследования, результаты которого приводятся на сайте организации, совокупное состояние 10 лидеров списка богатейших людей мира выросло с весны 2020 года с $700 млрд до $1,5 трлн.

Такой рост стал более значительным, нежели в ходе глобального экономического кризиса 2008--2009 годов. Организация называет сложившуюся ситуацию «экономическим насилием». По подсчетам Oxfam, неравенство ежедневно приводит к гибели 21 тысячи человек из-за голода, гендерного насилия и ограниченного доступа к здравоохранению.

Это не случайность, а выбор: экономическое насилие совершается, когда выбор структурной политики делается в пользу самых богатых и влиятельных людей. Это наносит прямой вред всем нам, а также беднейшим слоям населения, женщинам и расовым группам, — подчёркивается в сообщении организации.

Ранее Всемирная группа по мониторингу эпидемиологической готовности, предсказавшая пандемию коронавируса, заявила, что не видит шансов «разделить» глобальное неравенство и несправедливость в распределении ресурсов со способностью мирового сообщества эффективно бороться с пандемиями. По их мнению, COVID-19 высветил невозможность эффективной борьбы с пандемиями в мире, где большинство стран не имеют доступа к вакцинам и медицинскому обслуживанию. В докладе цитируются данные ВОЗ, из которых видно, что уровни доступа к вакцинации в странах мира почти в точности повторяют уровни подушевого дохода их населения.

Более того, по мнению исследователей, общая беда не только не помогла человечеству забыть разногласия, а, напротив, усилила взаимную социальную неприязнь, политическую подозрительность и межнациональную ненависть как между разными странами, так и внутри отдельных государств. Это видно по работе почти всех межгосударственных органов и объединений, будь то Генассамблея ООН, ВОЗ, G7, G20 и так далее.