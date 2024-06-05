Отравления, хитрые врачи и отели: что надо учесть на отдыхе в Турции

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В конце мая стало известно о смерти российской туристки во время отдыха в Турции. Тело 39-летней Александры было найдено в номере отеля курортного города Аланьи. Это уже не первый случай гибели граждан РФ в республике с начала туристического сезона. По итогам прошлого лета Турция была названа «самой опасной страной для туристов», поскольку на ее долю пришлось наибольшее число страховых случаев. NEWS.ru поговорил с экспертами о том, насколько безопасно в Турции и как получить удовольствие от отдыха в республике.

Сколько россиян гибнет в Турции

Посол России в Турции Алексей Ерхов приводит данные, согласно которым за январь — ноябрь 2023 года только в регионе Антальи погибло более полутора сотен россиян.

«Из года в год мы фиксируем примерно одинаковую ситуацию по смертности туристов. К сожалению, за уходящий год только по Анталийскому консульскому округу, а основной турпоток приходится именно на него, зафиксирован 151 случай с летальным исходом. Многие из них спровоцированы обострением хронических заболеваний, в первую очередь сердечно-сосудистых», — пояснил дипломат.

Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин не согласен с мнением, что в Турции гибнет много россиян. По его словам, республика является самой востребованной у российских туристов страной, соответственно, страховых случаев там больше по определению.

«Турция — это страна номер один для российских туристов. Ежегодно в республику въезжают порядка пяти миллионов граждан России. Чем выше туристический поток, тем больше происшествий, поэтому говорить об особой опасности в Турции нельзя», — объяснил в разговоре с NEWS.ru Юрий Барзыкин.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Болезнь не признают, лекарств не купишь

В туристических и эмигрантских чатах, которые изучил NEWS.ru, россияне нередко жалуются на проблемы в Турции, просят помощи и советов у соотечественников. Часто встречаются истории о болезнях и отравлениях. В основном с подобными трудностями россияне стараются справляться самостоятельно — интересуются, где можно купить нужные лекарства или их аналоги, а рецептурные препараты просят у соотечественников. Проблемы возникают, когда требуется вмешательство врача.

Так, у одной собеседницы NEWS.ru в августе прошлого года ребенок заболел на отдыхе ветрянкой (диагноз дистанционно подтвердил российский врач), но специалист, к которому семью направила страховая, поставил диагноз энтеровирус.

«Хуже всего, что врач в Турции не признал ветрянку. Я так понимаю, тогда бы отель на карантин посадили. Я не знаю, но думаю, врач это сделал намеренно. Там ветрянка была очевидная», — поделилась россиянка.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Из-за этого она столкнулась сразу с несколькими проблемами. Во-первых, с невозможностью купить антибиотики, потому что их не продают без рецепта, хотя у ребенка к тому моменту уже развилась бактериальная инфекция. А во-вторых, с риском не попасть на самолет в Россию, так как местный врач не дал справку о том, что ребенок здоров.

«В итоге мы прошли контроль без справки, а потом при выдаче посадочных талонов сотрудник обратил внимание на ребенка и попросил показать живот, а там… В общем забрали обратно посадочные и повели нас в медкабинет. Там турецкий специалист сказал, что нас не пустят, но потом вышел русский медпредставитель от „Аэрофлота“, осмотрел и дал разрешение. Мы — бегом. Посадка заканчивалась», — подытожила свой рассказ женщина.

После отравления пригрозили выдворить из страны

В октябре позапрошлого года целая группа российских туристов примерно из десяти человек отравилась в одном из пятизвездочных отелей Белека на второй день поездки. Как рассказала NEWS.ru одна из туристок, некоторым из них потребовалась медпомощь. Отель не мог ее оперативно оказать, но и предоставить трансфер до больницы отказался.

«К сожалению, нам не предоставили трансфер. Сказали только, что мы можем доехать до клиники сами на такси либо нам придется ждать, пока врач сам приедет. Но ждать надо было долго, ко второй половине дня. Мы были с маленьким ребенком, ему тоже стало плохо», — пожаловалась россиянка.

Она отметила, что у одного из их группы — диабетика — резко ухудшилось состояние, ему требовалась срочная госпитализация. Но и тут сотрудники отеля развели руками. Общение с персоналом женщина снимала на телефон, из-за чего произошел конфликт: россиян обещали выдворить из страны.

«Нам пришлось удалить видео, потому что мы были не в состоянии ехать в Россию. С нас даже хотели взять штраф, но я не помню, взяли его в итоге или нет. А представитель туроператора на нас постоянно гнала, давила на нас, говорила, что мы все придумали. Она была явно не за нас», — добавила россиянка.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В итоге, по рассказу женщины, им помог представитель другой турфирмы: связал их со страховой, урегулировал скандал с отелем. «Благодаря этой женщине нас вообще лечили», — подытожила собеседница NEWS.ru.

Большинство страховых случаев в Турции связано с болезнями, подтвердил NEWS.ru вице-президент РСТ Юрий Барзыкин.

«Если посмотреть статистику, можно увидеть, что абсолютное большинство страховых случаев связано с простудными заболеваниями, а также с расстройством желудка», — отметил он.

Большинство травм связаны с алкоголем

Другой проблемой, с которой сталкиваются туристы во время отдыха в Турции, является риск повышенной травматизации, рассказал NEWS.ru Алексан Мкртчян, вице-президента Альянса турагентств России. По его словам, это происходит из-за распространенности активных видов отдыха.

«Давайте не забывать, что отдых в Турции — это не только лежание на пляже, как думают многие. Помимо него, существует много разновидностей активного отдыха, например рафтинг, парашютный спорт, катание на водных мотоциклах, аттракционы в аквапарках, хождение под парусом на яхте», — отметил Мкртчян.

Он также напомнил об опасности чрезмерного употребления алкоголя, в то время как многие турецкие отели предлагают туристам отдых по системе «все включено».

«80% происшествий, травм, несчастных случаев связано с употреблением алкоголя. Если вы выпили, не надо садиться за руль водного мотоцикла или байка, кататься на катере, прыгать с парашютом, идти под парусом», — призвал Мкртчян.

Водитель играл в телефоне и не успел затормозить

Довольно часто россияне делятся в чатах историями связанными с ДТП. В апреле этого года собеседница NEWS.ru Дарья попала в аварию на автобусе, который отъезжал от автовокзала в Анталье. Машина въехала сзади в два других автобуса, которые стояли на светофоре. Девушку откинуло на передние сидения, ее госпитализировали с гематомами и множественными ушибами.

«Водитель, как выяснилось позднее, играл в телефоне и вовремя не успел затормозить. К сожалению, я не додумалась перед поездкой в Турцию оформить страховку», — пожаловалась россиянка.

Фото: Mustafa Kaya/XinHua/Global Look Press

В разговоре с NEWS.ru она рассказала, что сначала местная клиника хотела взять с нее плату, хотя выяснилось что она могла лечиться бесплатно. Турок, у которого она снимала квартиру, помог ей советом: он сам общался с полицией, узнавал, что нужно делать.

«В этой аварии я была не участником, а пострадавшей, поэтому по закону не должна была платить денег — все расходы обязан покрыть перевозчик. В полицейском участке мы написали заявление в присутствии переводчика. Заявление заверил комиссар полиции. Мы забрали бумагу и затем отвезли в больницу, где нам сказали, что все хорошо и мы можем идти», — рассказала Дарья.

Как ранее рассказывал NEWS.ru Мкртчян, в Турции часто происходят аварии по вине водителей трансферного транспорта, которые не успевают высыпаться между рейсами. Сейчас, по его словам, ситуация начала меняться в лучшую сторону. Транспортные компании признали проблему и планируют контролировать длительность трудового дня водителей, добавил он.

«Пока транспортные компании не так строго следят за временем отдыха водителей. В Турции еще нет четких нормативов касательного того, сколько часов в день можно находиться за рулем. Тем не менее за 20 лет в стране снизилась статистика аварийности примерно в восемь раз. Думаю, в будущем ситуация будет даже лучше, чем в России», — поделился мнением эксперт.

Правда ли в Турции настолько опасно?

В сентябре прошлого года компания «Страховой Дом ВСК» опубликовала результаты исследования, согласно которым по итогам летнего отпускного сезона 2023-го года Турция оказалась «самой опасной страной для туристов». На нее пришлось 44% всех происшествий с участием россиян за рубежом. На второй строчке разместился Египет (33%), на третьей с большим отрывом — Абхазия (7%).

Фото: Shutterstock/FOTODOM

С такой оценкой не согласились в страховой компании «ЕВРОИНС Туристическое Страхование» (ERV). Ее исполнительный директор Юлия Алчеева объяснила NEWS.ru, что рейтинг «опасности» того или иного государства нужно измерять не по количеству страховых случаев, которое напрямую зависит от числа туристов, а по частоте обращений за помощью.

«Турция на самом деле самая безопасная страна для туризма. Чаще всего происшествия на отдыхе случаются в Таиланде, а в Турции, наоборот, такие случаи происходят реже всего», — пояснила в комментарии NEWS.ru Юлия Алчеева.

По статистике ERV за 2023 год, оказавшейся в распоряжении NEWS.ru, самым распространенным поводом для обращения за медицинской помощью в Турции стал острый гастроэнтерит (23%), а также фарингит и тонзиллит (14,26%). Менее частыми причинами стали лор-заболевания (10,01%), средний отит (9,18%), травмы головы и стоматологические проблемы (5,29%). На долю травм связок пришлось 5,07%, 3,74% всех страховых случаев составляют ожоги и повреждения мягких тканей, аллергии (3,26%), острый бронхит (2,50%) и заболевания ЖКТ (2,09%).

Читайте также:

«Это криминогенная клоака»: как Таиланд стал могилой для сотен россиян

Майские праздники — 2024: как отдыхаем и почему не стоит брать отпуск

Ложь, болезнь или халатность? Что убило россиянку на отдыхе в Египте

Готовь отпуск сейчас: сколько будет стоить отдых в Турции летом 2024 года