Ложь, болезнь или халатность? Что убило россиянку на отдыхе в Египте

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru

Россиянка умерла в Египте во время отдыха, у нее осталась шестилетняя дочь. Несмотря на высокую температуру и пятна на теле, она не получила квалифицированную помощь вовремя. С чем связана возможная халатность руководства гостиницы, как ей пытались оказать помощь, кто виноват в смерти девушки?

Что известно о смерти россиянки в Египте

Накануне Telegram-канал SHOT сообщил, что 36-летняя Анастасия из Салавата скончалась на египетском курорте Шарм-эш-Шейх, где отдыхала вместе с мамой и шестилетней дочерью. Они втроем отдыхали в пятизвездочном отеле Pyramisa, и отпуск шел хорошо, пока Анастасия не почувствовала себя плохо накануне вылета.

В последний день отдыха вся семья сходила искупаться в море, была на обеде в отеле, после чего у Анастасии резко подскочила температура до 40 градусов. Версия об отравлении отвергается, потому что все втроем ели одно и то же.

После обнаружения высокой температуры мать девушки попросила сотрудников отеля вызвать скорую помощь, но, по её словам, работники отказались это делать. Вместо этого ей посоветовали обратиться в клинику на территории отеля. К тому времени девушка уже не могла ходить без посторонней поддержки, и ей помогли добраться до медицинского кабинета.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Какие странности связаны со смертью российской туристки в Египте

Мама умершей рассказала, что медик сделал Анастасии неизвестный укол и дал жаропонижающее. После возвращения в отель температура у девушки резко упала до 33 градусов, а на теле появились тёмные пятна. Также стали отниматься ноги. Отель снова отказал в вызове скорой, и Анастасии вызвали того же врача, который заявил, что тёмные пятна — это проявление загара, а все остальное пройдёт.

Добиться вызова скорой и госпитализации в государственную больницу мать Анастасии смогла только к ночи. Девушку, которая уже была без сознания, сразу отправили в реанимацию, утром она умерла. Египетские врачи назвали причиной смерти остановку сердца.

Сейчас тело Анастасии через Москву и Уфу везут в Салават. Российским судмедэкспертам предстоит выяснить причину смерти девушки. Родные девушки не понимают действий египетских медиков и не верят в поставленный диагноз.

Девушка работала мастером по маникюру в родном городе, у неё остались шестилетняя дочь, пожилые родители и муж.

Что говорят представители отеля, где умерла россиянка

У представителей отеля, в котором отдыхала семья из Башкирии, на происходящее иная точка зрения. По их словам, мать сама отказывалась от госпитализации Анастасии. Как заявили «Газете.Ru», обратиться в клинику женщину убедил врач при отеле.

«Мать покойной изначально отказалась от госпитализации дочери, поскольку они планировали уехать на следующий день. Врач отеля профессионально вмешался и к ночи успешно убедил мать Анастасии согласиться на госпитализацию. Это подтверждает и официальное медицинское заключение городской поликлиники. Несмотря на неоднократные рекомендации врача о госпитализации или посещении поликлиники, мать Анастасии настояла на получении счетов, мотивируя их скорым отъездом. Несмотря на настойчивость врача, мать Анастасии категорически отказывалась. В конце концов Анастасия все же была госпитализирована, и официальное медицинское заключение подтвердило остановку сердца», — говорят в отеле.

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