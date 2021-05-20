«Отравителя из Ямы» Мурата Сабанова приговорили к 16 годам колонии

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Басманный суд вынес приговор «столичному отравителю» Мурату Сабанову. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Суд постановил признать Сабанова виновным, путём частичного сложения наказаний назначить ему 16 лет в колонии строгого режима, — сказала пресс-секретарь суда Ирина Софинская.

Гособвинение просило для Сабанова 17 лет колонии строгого режима. Ему вменяли многочисленные кражи (статья 158 УК), похищение документов (статья 325 УК), мошенничество с использованием электронных средств платежа (статья 159.3 УК) и разбой с причинением тяжкого вреда здоровью (часть 4 статьи 162 УК). Всего в деле Сабанова более 35 эпизодов по этим статьям. Подсудимый частично признал вину: сознался во всех деяниях, но отрицал причинение тяжкого вреда здоровью потерпевших.

Серия отравлений в районе Чистых прудов в Москве произошла в июне 2019 года. Тогда Сабанов в общественном пространстве «Яма» на Хохловской площади знакомился с молодыми людьми и подсыпал в их напитки феназепам, а затем обкрадывал своих жертв. От его действий пострадали 30 человек.