https://static.news.ru/photo/86f17eaa-4271-11ea-b448-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Церемония отпевания протоиерея Всеволода Чаплина началась в московском храме преподобного Феодора Студита у Никитских ворот, где он служил настоятелем.

Проститься со священнослужителем пришло множество прихожан, которым не хватает места в здании, передаёт ТАСС.

Похороны Чаплина пройдут 29 января на Троекуровском кладбище.

Как писал NEWS.ru, ранее журналист Александр Невзоров заявил, что протоиерей Всеволод Чаплин вёл двойную жизнь. По его словам, священник писал фантастику под псевдонимом Аарон Шмайер. Его книги были удостоены нескольких литературных премий.

Протоиерей умер на 52-м году жизни. Прихожане рассказали, что он сидел на лавочке у храма, ему неожиданно стало плохо и он больше не пришёл в сознание.