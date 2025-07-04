От этих кручеников невозможно оторваться! Снаружи тесто, внутри сыр и мясо

От этих кручеников невозможно оторваться! Снаружи тесто, внутри сыр и мясо

От этих кручеников невозможно оторваться! Снаружи хруст теста, внутри сыр и мясо. Эти необычные «пирожки» из куриной грудки — настоящий хит! Сочная начинка из сыра, сладкого перца, специй и зелени, золотистая корочка и нежное мясо внутри. Готовятся просто, а выглядят как ресторанное блюдо. Подойдут и на ужин, и на праздничный стол.

Ингредиенты

Филе куриной грудки — 2 шт.

Слоеное тесто — 1 уп.

Сладкий перец — 1/2 шт.

Сыр — 100 г

Зелёный лук — 30 г

Сметана и чеснок для подачи

Растительное масло — 2 ст. л.

Соль, перец — по вкусу

Приготовление

Разрежьте каждое филе на 3 части. Под пищевой плёнкой отбейте до тонких пластов. Посолите и поперчите каждый кусочек. Выложите на филе сыр, перец и зелёный лук. И сверните рулетом. Слоеное тесто нарежьте полосками. И оберните каждый рулетик по спирали полоской теста, формируя крученики. Уложите крученики на пергамент или смазанный противень и запекайте минут 20–30 до золотистости.

Подавайте с соусом из сметаны и чеснока.

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