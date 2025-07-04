Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
04 июля 2025 в 05:15

От этих кручеников невозможно оторваться! Снаружи тесто, внутри сыр и мясо

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

От этих кручеников невозможно оторваться! Снаружи хруст теста, внутри сыр и мясо. Эти необычные «пирожки» из куриной грудки — настоящий хит! Сочная начинка из сыра, сладкого перца, специй и зелени, золотистая корочка и нежное мясо внутри. Готовятся просто, а выглядят как ресторанное блюдо. Подойдут и на ужин, и на праздничный стол.

Ингредиенты

  • Филе куриной грудки — 2 шт.
  • Слоеное тесто — 1 уп.
  • Сладкий перец — 1/2 шт.
  • Сыр — 100 г
  • Зелёный лук — 30 г
  • Сметана и чеснок для подачи
  • Растительное масло — 2 ст. л.
  • Соль, перец — по вкусу

Приготовление

  1. Разрежьте каждое филе на 3 части. Под пищевой плёнкой отбейте до тонких пластов. Посолите и поперчите каждый кусочек. Выложите на филе сыр, перец и зелёный лук. И сверните рулетом. Слоеное тесто нарежьте полосками. И оберните каждый рулетик по спирали полоской теста, формируя крученики.
  2. Уложите крученики на пергамент или смазанный противень и запекайте минут 20–30 до золотистости.

Подавайте с соусом из сметаны и чеснока.

Ранее мы отправляли картошку в микроволновку на 5 минут! И готовили быстрые лодочки с курицей.

тесто
курица
сыр
простой рецепт
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Детали совсем скоро»: на Украине сообщили о разговоре Трампа и Зеленского
Появилось видео пожара в Кривом Роге после удара российской ракеты
Адская ночь в Киеве. Град из «Гераней» и «Кинжалов»: цели ВС РФ, что дальше
Пропавшего ветерана ВОВ нашли живым в кустах спустя четверо суток
Юрист раскрыл важный нюанс запрета вывесок с иностранными словами
Уехавшего на Украину адвоката объявили в розыск по уголовной статье
В Эстонии не могут принять закон о запрете РПЦ
В Федерации бокса России назвали альтернативу гей-парадам
Маленькая девочка стала причиной жесткой лобовой аварии в Твери
Российские военные впервые применили в Кривом Роге ракету «Гром-1»
Родившийся в СССР нобелевский лауреат остался без европейского паспорта
Руководитель театра «Модерн» Юрий Грымов отметит юбилей
Зафиксированы попытки ВСУ атаковать ДНР ракетами Storm Shadow
Кузнецова рассказала об условиях и мерах поддержки для семей с детьми
Пашинян рассказал о возлагаемых на США надеждах
Кадыров лаконично ответил тем, кто желает ему смерти
Глава Федерации бокса рассказал, что ждет давшую вейп обезьяне спортсменку
Популярную российскую группу заподозрили в пропаганде ЛГБТ
Назван фактор, из-за которого ХАМАС и Израиль могут не достичь перемирия
Российские войска вступили в бой с элитным отрядом ГУР Украины
Дальше
Самое популярное
Устали просто жарить кабачки? Попробуйте этот рецепт!
Общество

Устали просто жарить кабачки? Попробуйте этот рецепт!

Салат «Лебединый пух» с курицей, пекинкой и картошкой! Трём все в салатник
Общество

Салат «Лебединый пух» с курицей, пекинкой и картошкой! Трём все в салатник

Диетическая лепешка с кабачком и сыром: всего 120 ккал, без муки!
Общество

Диетическая лепешка с кабачком и сыром: всего 120 ккал, без муки!

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.