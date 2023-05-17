«Осторожно, новости»: соратник Закаева присягнул на верность Кадырову «Осторожно, новости»: действовавший в рядах ВСУ соратник Закаева присягнул на верность Кадырову

Фото: t.me/Kadyrov_95

Telegram-канал «Осторожно, новости» сообщает, что соратник «верховного главнокомандующего вооруженными силами самопровозглашенной республики Ичкерия» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) Ахмеда Закаева, который принимал участие в военных действиях в составе ВСУ, присягнул на верность главе Чечни Рамзану Кадырову. Канал сообщает, что, по словам Закаева, 42-летний Хусейн Джамбетов физически нездоров, а ВСУ не понесли потерь с его уходом.

«Осторожно, новости» пишет, что Джамбетов выступил перед бойцами полка «Ахмат» и заявил, что был ранее подвержен пропаганде. По его словам, в 2022 году он лично расстрелял нескольких украинских солдат, услышав, как они обсуждают убийство чеченцев.

Канал сообщил, что в России на Джамбетова заведены уголовные дела за содействие террористической деятельности и организацию террористического сообщества.

Ранее Кадыров заявил, что Закаев находится в зоне спецоперации на Украине, и пообещал добраться до него и уничтожить. По словам главы Чечни, после этого он согласен даже пойти под трибунал. Он назвал Закаева позором чеченского народа.

Закаев был объявлен в международный розыск в 2001 году. С 2002-го он обосновался в Лондоне. Россия требовала его экстрадиции, но решением Лондонского суда в 2003 году Москве было отказано. Закаеву предоставили политическое убежище.