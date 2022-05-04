Остеопат назвал лучший способ предотвратить развитие сколиоза у детей Остеопат Евдокимов: лучший способ предотвратить детский сколиоз — наблюдение у врача

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Лучший способ предотвратить развитие сколиоза у детей — поставить его на учёт к профильному специалисту, заявил остеопат-невролог Александр Евдокимов. Медик добавил, что негативные изменения в теле ребёнка могут проходить в два этапа: с семи до девяти и с 10 до 14 лет под влиянием «бурного роста» и нагрузок в школе. Эксперт подчеркнул, что за помощью к врачу необходимо обратиться, если нарушения заметны невооружённым глазом.

Первое, что нужно — профилактика, физкультура, иногда лечебная, если уже в детстве деформация серьёзная, массаж, остеопатия. Это то, что поможет детям на этапе первичного обращения. Других способов не существует. Необходимость тренировать только спину — миф. Всё должно быть гармонично — и ноги, и голова, и спина, и стопы. От тренировки чего-то одного ничего не изменится. Если человек косолапит, то у него однозначно будет нарушена осанка, или если ребёнок ходит на носочках. Если дело в ногах, то проблема восходящая. Если проблемы идут, например, от шейного отдела позвоночника — то весь позвоночник подстраивается под это нарушение, — отметил Евдокимов.

Он также рассказал, что нужно делать для расслабления позвоночника и мышц после тяжёлого трудового дня. По его словам, россияне должны использовать дыхательные гимнастики, так как именно они помогут не только снять напряжение, но и проработать диафрагму. По его словам, упражнения нужно выполнять регулярно, тогда будет эффект. Если выделять 10–15 минут на простую гимнастику, тогда здоровье сохранится на долгие годы.

Ранее геронтолог Владимир Хавинсон заявил, что при болях в пояснице гражданам стоит следовать «золотому правилу» — немедленно обратиться к врачу. Не нужно заниматься самолечением, выполняя рекомендации из интернета. Он посоветовал обратиться к терапевту, травматологу, урологу, а пожилым людям — к гериатру.