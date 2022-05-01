Остеопат рассказал, как расслабить позвоночник после рабочего дня Остеопат Евдокимов рассказал, как расслабить позвоночник после рабочего дня

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Остеопат-невролог Александр Евдокимов в разговоре с NEWS.ru рассказал, что нужно делать для расслабления позвоночника и мышц после тяжёлого трудового дня. По его словам, россияне должны использовать дыхательные гимнастики, так как именно они помогут не только снять напряжение, но и проработать диафрагму.

Во-первых, не только спину нужно расслаблять. Позвоночный столб не только держит мышечный каркас, а все внутренние органы. Устают не только мышцы, но и то, что внутри находится. Чтобы первично расслабиться, я рекомендую дыхательные гимнастики: можно йоговскую, цигун, можно просто подышать глубоко — глубокие вдох и выдох — это уже первично расслабит тело, когда вы проработаете самую крупную мышцу тела — диафрагму — вам уже станет легче. Потом, помните, гиподинамия лечится движением. Если затекли плечи, шея — ими элементарно нужно подвигать, если болит поясница, дискомфорт, то лучший вариант — подвигаться, растягиваться, понаклоняться, — отметил эксперт.

По его словам, упражнения нужно делать регулярно, тогда будет эффект. Если выделять 10–15 минут на простую гимнастику, тогда здоровье сохранится на долгие годы.

И конечно, если совсем плохо себя чувствуете и хочется прийти в себя, у кого нет противопоказаний, можно принять ванну — либо простой душ, либо с использованием хвойно-солевых ванн. Там есть инструкция, как всё готовить. Если нет аллергии на хвою, если нет противопоказаний для ванн, — подытожил собеседник.

Ранее геронтолог Владимир Хавинсон заявил, что при болях в пояснице гражданам стоит следовать «золотому правилу» — немедленно обратиться к врачу. Не нужно заниматься самолечением, выполняя рекомендации из интернета. Он посоветовал обратиться к терапевту, травматологу, урологу, а пожилым людям — к гериатру.