Особый хрен покоряет огородников! Многолетник катран — и красив, и ароматен! Это идеальная альтернатива хрену с декоративными качествами! Уникальное пряно-ароматическое многолетнее растение, которое превосходит известного собрата по всем параметрам! Крупные, ровные корнеплоды массой 150–250 г уже в первый год выращивания легко обрабатываются и отлично хранятся всю зиму.

Преимущества катрана:

Удобство выращивания – не разрастается, не засоряет участок.

Декоративность – раскидистые соцветия украшают сад.

Универсальность – в кулинарии используют корни, побеги и молодые листья.

Засухоустойчивость – требует минимального ухода.

Агротехника. Посев: подзимний (сухими семенами) или весенний (после 3-месячной стратификации). Местоположение: солнечные участки. Уход: удаление цветоносов для увеличения массы корнеплодов.

Совет: выращивайте катран в двухлетней культуре – так корнеплоды будут особенно крупными! Катран – это улучшенный хрен с отличным вкусом и декоративными качествами. Попробуйте и убедитесь сами!

Ранее мы рассказывали про многолетник, который приживется даже летом! Яркий и цветет до заморозков.