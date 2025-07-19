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19 июля 2025 в 07:00

Особый хрен покоряет огородников! Многолетник катран — и красив, и ароматен

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Особый хрен покоряет огородников! Многолетник катран — и красив, и ароматен! Это идеальная альтернатива хрену с декоративными качествами! Уникальное пряно-ароматическое многолетнее растение, которое превосходит известного собрата по всем параметрам! Крупные, ровные корнеплоды массой 150–250 г уже в первый год выращивания легко обрабатываются и отлично хранятся всю зиму.

Преимущества катрана:

  • Удобство выращивания – не разрастается, не засоряет участок.
  • Декоративность – раскидистые соцветия украшают сад.
  • Универсальность – в кулинарии используют корни, побеги и молодые листья.
  • Засухоустойчивость – требует минимального ухода.

Агротехника. Посев: подзимний (сухими семенами) или весенний (после 3-месячной стратификации). Местоположение: солнечные участки. Уход: удаление цветоносов для увеличения массы корнеплодов.

Совет: выращивайте катран в двухлетней культуре – так корнеплоды будут особенно крупными! Катран – это улучшенный хрен с отличным вкусом и декоративными качествами. Попробуйте и убедитесь сами!

Ранее мы рассказывали про многолетник, который приживется даже летом! Яркий и цветет до заморозков.

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многолетники
растения
сад
огород
Ольга Шмырева
О. Шмырева
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