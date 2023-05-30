«Особо не поможет»: синоптик про метеорологическую группировку Роскосмоса Синоптик Шувалов: группировка гидрометеоспутников не улучшит прогнозов погоды

Фото: roscosmos.ru

Развернутая на орбите группировка гидрометеорологических спутников Роскосмоса не внесет существенного вклада в улучшение прогнозирования погоды, заявил NEWS.ru руководитель прогностического центра «МЕТЕО» Александр Шувалов. По его словам, улучшения могут касаться исходных данных, но кардинальным образом это ничего не изменит.

Это улучшит представления о предстающих процессах, они могут стать полнее, также это пополнит базу данных. В первую очередь это улучшения наблюдения за предстоящим, но колоссальных изменений в улучшении прогноза погоды не будет. Как говорится, особо не поможет, — констатировал Шувалов.

Ранее Роскосмос сообщил, что Россия впервые в истории отечественной космонавтики развернула на геостационарной орбите полную группировку гидрометеорологической системы «Электро» в составе трех спутников. В госкорпорации заявили, что космические аппараты обеспечат круглосуточную передачу снимков поверхности Земли, благодаря которым в том числе повышается оперативность прогнозов погоды, а также решаются вопросы мониторинга климата и анализируется состояние акваторий морей и океанов. Кроме того, спутники «Электро-Л» ретранслируют сигналы от аварийных радиобуев системы КОСПАС-САРСАТ, что позволяет поисково-спасательным службам эффективнее реагировать на сигналы бедствия.