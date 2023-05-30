Россия впервые в истории развернула группировку гидрометеоспутников

Фото: Роскосмос

Спутник «Электро-Л»

Россия впервые в истории отечественной космонавтики полностью развернула на геостационарной орбите группировку гидрометеорологической системы «Электро» в составе трех спутников, сообщили на сайте Роскосмоса. После завершения испытаний на орбите начал использоваться космически аппарат «Электро-Л» № 4.

Особенности спутников «Электро-Л» позволяют проводить космическую съемку поверхности Земли с геостационарной орбиты с частотой до 15 минут. Благодаря круглосуточной передаче с орбиты высококачественных многоспектральных снимков в видимом и инфракрасном диапазонах решаются глобальные вопросы мониторинга климата, обеспечивается анализ состояния акваторий морей и океанов, повышается оперативность прогнозов погоды, выдается экстренная информация при выявлении чрезвычайных ситуаций, — рассказали в Роскосмосе.

Первый спутник группировки «Электро-Л» № 2 был запущен 11 декабря 2015 года, он работает в точке стояния 14,5° западной долготы. Аппарат «Электро-Л» № 3 запустили 24 декабря 2019 года, он функционирует на 76° восточной долготы. И третий спутник «Электро-Л» № 4, запущенный 5 февраля 2023 года, работает на 165,8° восточной долготы.

Космические аппараты ретранслируют сигналы от аварийных радиобуев системы КОСПАС-САРСАТ, что помогает поисково-спасательным службам эффективнее реагировать на сигналы бедствия, отметили в Роскосмосе.

27 мая в Роскосмосе сообщили о выводе на орбиту радиолокационного спутника «Кондор-ФКА» для всепогодного наблюдения за поверхностью Земли. Ракета «Союз-2.1а» с разгонным блоком «Фрегат» и космическим аппаратом была запущена с космодрома Восточный.