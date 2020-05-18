Оштрафованной в изоляции женщине с инвалидностью пришло ещё одно взыскание

https://static.news.ru/photo/53f57cb2-999d-11ea-aee9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ирина Карабулатова/vk.com

Прикованному у постели профессору РУДН с инвалидностью Ирине Карабулатовой, которую ранее оштрафовали за «нарушение самоизоляции» в Москве, пришёл ещё один штраф. На этот раз — на три тысячи рублей.

Как рассказала Карабулатова, предыдущее взыскание, которое столичные власти обещали отменить, ещё не аннулировано. Всё, что получила профессор в этом плане, это обещание «аннулировать штраф в течение недели» со стороны представителя Главконтроля.

Профессор уверена, что это заверение направлено лишь для снижения градуса возмущения в обществе, так что радоваться пока нечему.

Справедливость не восторжествовала. Но уже везде в СМИ отрапортовано: штраф снят. А мне снова говорят: подождите и потерпите. Дама из Главмониторинга в телефонном разговоре сказала мне: «Мы не ожидали такого общественного резонанса и такой поддержки СМИ», — цитирует Карабулатову портал «Подъём».

Как ранее писал NEWS.ru, руководитель Главного контрольного управления Москвы Евгений Данчиков заявил, что столичные власти отменили штраф за нарушение самоизоляции, который выписали прикованной к кровати профессору РУДН Ирине Карабулатовой.