Организаторов концертов обязали компенсировать клиентам отмену шоу

https://static.news.ru/photo/07e16f30-77e6-11ea-86c9-fa163e074e61_660.jpgФото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Организаторы отменённых концертов и шоу обязаны предложить клиентам замену. Например, выдать билет на другое выступление после снятия ограничений или вернуть денежные средства, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.
Из-за коронавируса граждане не смогли посетить мероприятия, на которые уже купили билеты. Организаторы должны предложить им какую-то альтернативу, например пригласить на другое мероприятие после того, как страна снова начнёт жить в нормальном ритме, — приводит слова политика РБК.
В России выявили 954 случая заражения COVID-19 за последние сутки. Таковы данные оперативного штаба по борьбе с заболеванием. Таким образом, общее число инфицированных достигло 6343 в 80 регионах. По состоянию на 6 апреля число летальных исходов составило 47. Выздоровели 406 человек. Всего в стране проведено более 758 тысяч тестов. В мире насчитывается около 1,28 млн заболевших, скончались 66,5 тысячи человек, почти 263 выписаны из больниц.
Ранее NEWS.ru сообщал, что Россия никогда не бросит своих граждан. Как заявил премьер-министр Михаил Мишустин, Кремль не отказывался вывозить жителей страны из-за рубежа на фоне пандемии коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19). Политик добавил, что график перевозок появится вечером 6 апреля 2020 года. Тогда же возобновятся полёты.