Организаторов концертов обязали компенсировать клиентам отмену шоу

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Врачи рассказали о единственном действенном способе профилактики всех инфекционных заболеваний, в том числе коронавируса. Как завил заместитель директора по научной работе ФБУН Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора профессор Александр Горелов, таким методом является вакцина.

Ничего другого человечество не изобрело к настоящему моменту. Вакцинация подарила человечеству 25 лет жизни, — заявил он в эфире передачи «Жить здорово» на Первом канале. По его словам, сомнений в...