https://static.news.ru/photo/e9d07514-3121-11ea-98cd-fa163e074e61_660.jpg Стамбул Фото: Xu Suhui/Xinhua/Global Look Press

Туристы из России старше 60 лет в новогодние каникулы чаще всего отправляются на отдых в Симферополь, Минеральные воды и Стамбул. Путешественники от 20 до 50 лет выбирают Стамбул, Ереван и Пхукет.

Данная информация стала известна после проведения опроса отдыхающих специалистами туристического сервиса Biletix, участие в котором приняли более 1400 человек.

Наиболее востребованными внутренними маршрутами у россиян в новогодние каникулы стали Сочи и Калининград. Кроме того, вне зависимости от возраста многие туристы из РФ отправляются в Стамбул, передаёт РИА Новости.

Путешественники с детьми, в свою очередь, часто бронируют билеты в Пхукет, Симферополь и Ереван.

Ранее NEWS.ru писал, что Сочи и Симферополь остаются самыми популярными направлениями внутреннего туризма, однако россияне начинают выбирать отдых в Краснодарском крае чаще, чем в Крыму.

Об этом свидетельствуют результаты исследования Ozon.Travel, в котором сравнивались предпочтения туристов в начале 2019 и 2020 годов.