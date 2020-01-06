Туристы из России старше 60 лет в новогодние каникулы чаще всего отправляются на отдых в Симферополь, Минеральные воды и Стамбул. Путешественники от 20 до 50 лет выбирают Стамбул, Ереван и Пхукет.
Данная информация стала известна после проведения опроса отдыхающих специалистами туристического сервиса Biletix, участие в котором приняли более 1400 человек.
Наиболее востребованными внутренними маршрутами у россиян в новогодние каникулы стали Сочи и Калининград. Кроме того, вне зависимости от возраста многие туристы из РФ отправляются в Стамбул,
Путешественники с детьми, в свою очередь, часто бронируют билеты в Пхукет, Симферополь и Ереван.
Ранее NEWS.ru писал, что Сочи и Симферополь остаются самыми популярными направлениями внутреннего туризма, однако россияне начинают выбирать отдых в Краснодарском крае чаще, чем в Крыму.
Об этом свидетельствуют результаты исследования Ozon.Travel, в котором сравнивались предпочтения туристов в начале 2019 и 2020 годов.
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