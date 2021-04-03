Опрос показал, что чаще всего коллекционируют россияне

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Специалисты сервиса SuperJob провели опрос, в результате которого выяснилось, какие предметы коллекционирования являются самыми популярными у россиян. В исследовании приняли участие пять тысяч человек.

Как выяснилось, чаще всего граждане России коллекционируют монеты, марки, статуэтки и игрушки. Деньги (в том числе бумажные) разных эпох собирают 25% опрошенных. Коллекционированием фигурок и статуэток увлечены 11% респондентов, а игрушек — 9%.

По 5% участвовавших в опросе россиян коллекционируют книги, календари, открытки и марки. Посуду и музыкальные записи собирают по 3% респондентов. Магниты являются предметом коллекционирования у 2% опрошенных.

Вариант «Другое» назвали 27% респондентов. В это категорию по итогам опроса были включены растения, свечи, зажигалки, часы, фотоаппараты, минералы, камни и не только.

В целом собирают коллекции только 27% россиян, а 73% заявили, что они этого не делают. Среди причин опрошенные назвали отсутствие интереса к процессу, нежелание хранить «пылесборники» и нехватку места, передаёт телеканал RT.

Как ранее сообщал NEWS.ru, остаться в одиночестве боится около трети россиян. Об этом страхе в ходе опроса рассказали 34% респондентов. При этом 11% ответили однозначно утвердительно, ещё 23% отметили, что скорее боятся. Женщин среди ответивших подобным образом больше, чем мужчин: 38% против 32%.