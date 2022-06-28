Стало известно, как распознать отклонения в развитии у ребенка по глазам Исследователи из Австралии и Великобритании обнаружили, что по глазам можно распознать нарушение развития у ребенка

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Группа исследователей из Австралии и Великобритании обнаружила, что синдром дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ) у ребенка можно определить при осмотре его глаз. Именно реакция сетчатки укажет на наличие или отсутствие заболевания. Исследование было опубликовано в журнале Frontiers.

Учеными были обследованы 226 детей и подростков со средним возрастом 14 лет. 55 из них страдали от аутизма, у 15 был диагностирован СДВГ, все остальные были здоровы.

Все участники прошли процедуру электроретинографии, которая заключается в фиксации активности сетчатки в ответ на различные световые сигналы. Исследование показало, что глаза детей, страдающих от аутизма, не проявляли активность, в то время как у больных СДВГ реакция органа зрения была максимально резкой.

Сигналы сетчатки генерируются определенными нервами. Поэтому если мы сможем идентифицировать эти различия и локализовать, как различные химические сигналы передаются в мозг, мы сможем увидеть четкие различия у детей с СДВГ и аутизмом, — поделился автор исследования Пол Констебл.

Также он отметил, что подобный метод со временем поможет обнаружить и другие нарушения развития нервной системы, такие как шизофрению и биполярное расстройство.

Ранее офтальмолог Владимир Агеев заявил, что красные, синие и жёлтые линзы в солнцезащитных очках могут навредить глазам. Хуже всего в этом плане именно красный цвет, из-за него глаза быстро устают.