Группа исследователей из Австралии и Великобритании обнаружила, что синдром дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ) у ребенка можно определить при осмотре его глаз. Именно реакция сетчатки укажет на наличие или отсутствие заболевания. Исследование было опубликовано в журнале Frontiers.
Учеными были обследованы 226 детей и подростков со средним возрастом 14 лет. 55 из них страдали от аутизма, у 15 был диагностирован СДВГ, все остальные были здоровы.
Все участники прошли процедуру электроретинографии, которая заключается в фиксации активности сетчатки в ответ на различные световые сигналы. Исследование показало, что глаза детей, страдающих от аутизма, не проявляли активность, в то время как у больных СДВГ реакция органа зрения была максимально резкой.
Сигналы сетчатки генерируются определенными нервами. Поэтому если мы сможем идентифицировать эти различия и локализовать, как различные химические сигналы передаются в мозг, мы сможем увидеть четкие различия у детей с СДВГ и аутизмом, — поделился автор исследования Пол Констебл.
Также он отметил, что подобный метод со временем поможет обнаружить и другие нарушения развития нервной системы, такие как шизофрению и биполярное расстройство.
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