https://static.news.ru/photo/0c4c870c-519a-11ea-bb9c-fa163e074e61_660.jpg Вячеслав Петушенко Фото: Алексей Куденко/РИА Новости

Стало известно, какое имя новой автомобильной трассе М-12 хотят дать россияне. Об этом заявил председатель правления ГК «Автодор» Вячеслав Петушенко.

В голосовании по выбору имени трассы Москва — Казань, которое ещё продолжается, лидирует название «Восток», рассказал представитель «Автодора» в интервью «России 24». Как пояснил Петушенко, протяжённость международного транспортного коридора Европа — Западный Китай составляет порядка 8,5 тыс. км. Он начинается от российско-финской границы и идёт через Санкт-Петербург и Владимир. Таким образом, через российскую территорию пройдут около двух с половиной тысяч километров дорог.

Вот по новой трассе М-12, которая на сегодняшний день ещё не имеет официального названия, но мы сейчас проводим голосование, лидирует название «Восток». Потом эта трасса уйдёт через Казахстан до Китая, — рассказал Петушенко.

Голосование по выбору названия для новой платной трассы стартовало в ноябре 2019 года. Его объявили Минтранс и «Автодор». Планируется, что строительство первого участка автодороги Москва — Казань начнут уже во втором полугодии 2020 года. Полностью завершить работы планируется к 2027 году, а основные её участки будут достроены в 2024 году. Обойдётся скоростная магистраль в 730 млрд рублей.

Ранее, как писал NEWS.ru, зампредседателя правительства Марат Хуснуллин выразил недовольство темпами строительства ЦКАД и пообещал взять ситуацию на личный контроль.