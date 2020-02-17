https://static.news.ru/photo/73941de8-51b9-11ea-b390-fa163e074e61_660.jpg Валерий Савин Фото: pnzreg.ru

Бывший вице-губернатор Пензенской области Валерий Савин, оправданный по делу о мошенничестве, вернулся в правительство региона. Он займёт пост заместителя председателя правительства.

Валерий Савин с завтрашнего дня приступает к работе в правительстве Пензенской области, — заявила РИА Новости пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина.

На данный момент неизвестно, чем конкретно будет заниматься на новой работе Савин.

Чиновника обвиняли в незаконном получении прав на земельный участок в одном из садоводческих товариществ Пензы. Его стоимость составляла 460 тысяч рублей. Кроме Савина по делу проходили бывший вице-мэр Пензы Ирина Ширшина, а также замдиретора МУП «Объединенная городская служба градостроительства, архитектуры и технической инвентаризации» Татьяна Титкова.

28 июня 2019 года Ленинский районный суд Пензы вынес оправдательный приговор Валерию Савину. Ширшина и Титкова были признаны виновными в служебном подлоге. Они предоставили земельные участки экс-вице-губернатору и ещё одному лицу. Суд освободил их от наказания в связи с истечением срока давности.

NEWS.ru писал, что адвокаты мужчины, бросившего детей в аэропорту Шереметьево, обжаловали его арест.