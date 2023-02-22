Оппозиционера Владимира Кара-Мурзу отправили в карцер «Дождь»: политика Владимира Кара-Мурзу отправили в карцер

Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости

Владимир Кара-Мурза

Политика Владимира Кара-Мурзу (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), который пребывает в СИЗО по обвинениям в распространении фейков и в госизмене, поместили в карцер на четыре дня из-за того, что он «после подъема лежал на шконке», рассказал его адвокат Вадим Прохоров телеканалу «Дождь» (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). Заключенный содержится в московском СИЗО-5 «Водник».

Кара-Мурза находится в СИЗО с апреля 2022 года по обвинению в распространении «фейков» о Вооруженных силах России. Позже его привлекли в качестве обвиняемого по делу о «нежелательной» организации, а в начале октября прошлого года обвинили в госизмене.

Ранее политик в палате представителей штата Аризона «по мотивам политической ненависти» огласил заведомо ложную информацию об использовании ВС РФ для бомбардировок жилых районов, роддомов, больниц и школ на Украине. В дальнейшем в отношении оппозиционера возбудили еще одно дело — о работе в иностранной НПО, в отношении которой принято решение о признании нежелательной.

Также Кара-Мурзу обвиняют по статье УК «Госизмена» в связи с выступлениями на Ассамблее ООН, Хельсинском комитете в Осло и в США. Политику может грозить до 20 лет лишения свободы. Все три дела объединены в одно, расследованием занимается Следственный комитет.