Оператор сообщил, как среди россиян в изоляции изменился спрос на доставку

https://static.news.ru/photo/e819caea-952b-11ea-af6d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В 2020 году спрос среди граждан России на доставку еды и других товаров в сравнении с прошлогодними показателями вырос на 27%. Об этом стало известно из сообщения оператора фискальных данных «Такском», проанализировавшего 18 млрд кассовых чеков. Особенно спрос изменился в месяцы самоизоляции на фоне пандемии коронавируса.

По обнародованной информации, в апреле потребность в доставке по сравнению с апрелем прошлого года в РФ выросла на 20%. В марте же данные показатели продемонстрировали рост в 40%.

Средняя доставка, которую заказывали россияне в 2020 году, стоила 235 рублей. Эта сумма на 2% больше прошлогодней.

Чаще всего граждане РФ заказывают на дом продукты. За март и апрель спрос на них вырос на 21% по сравнению с показателями 2019 года.

Основные услуги по доставке продуктов приходятся на апрель, рост на 13% по сравнению с апрелем 2019 года. В марте 2020 года рост на 47% по сравнению с мартом 2019 года, — приводит информацию от «Такскома» портал «Ридус».

Второе место в рейтинге доставок заняла готовая еда. На третьей позиции расположились обувь и одежда.

Как ранее писал NEWS.ru, рынок экспресс-доставки продуктов питания может увеличиться по итогам года с 0,7 млрд до 30 млрд рублей, подсчитали в агентстве «INFOLine-Аналитика».