Рынок быстрой доставки продуктов в РФ может вырасти в 2020 году в 42 раза

https://static.news.ru/photo/87b7b4d4-94e8-11ea-8a53-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Рынок экспресс-доставки продуктов питания может увеличиться по итогам года с 0,7 млрд до 30 млрд рублей, подсчитали в «Infoline-Аналитика».

Большая часть прироста произойдёт за счёт доставки из магазинов X5 Retail Group и «ВкусВилла» сервисами «Яндекс.Лавка» и «Самокат». Кроме того, аналитики полагают, что активным игроком станет и «Магнит». Весь рынок онлайн-торговли в целом в 2020 году может достичь 135 млрд рублей против 40 млрд в 2019 году, пишет «Коммерсант».

Наибольший оборот в этой сфере демонстрирует OZON — 6,1 млрд рублей. В «Сбермаркете» оборот вырос на 500% до 1,49 млрд рублей. При этом в апреле оборот компаний, занимающихся быстрой доставкой сравнился с показателями за весь первый квартал 2020 года.

Как сообщал NEWS.ru ранее, бывшего главу Lamoda Флориана Янсена назначили исполнительным директором ГК «Магнит». В его обязанности войдёт цифровая трансформация ретейлера. Вместе с ним в компанию переходит команда бывших топ-менеджеров Lamoda: директор по трансформации Пол Роговски, директор по аналитике и управлению данными Фабиан Шефер, директор по информационным технологиям Валентин Щитов и директор по инновационному развитию и партнёрству Павел Орлов.