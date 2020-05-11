Экс-глава Lamoda стал исполнительным директором «Магнита»

https://static.news.ru/photo/520d4df8-942f-11ea-afa0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Николай Хижняк/ РИА Новости

Бывшего главу Lamoda Флориана Янсена назначили исполнительным директором ГК «Магнит». В его обязанности войдёт цифровая трансформация ретейлера. Вместе с ним в компанию переходит команда бывших топ-менеджеров Lamoda: директор по трансформации Пол Роговски, директор по аналитике и управлению данными Фабиан Шефер, директор по информационным технологиям Валентин Щитов и директор по инновационному развитию и партнёрству Павел Орлов.

«Магнит» объявляет о привлечении новой команды для ускорения цифровой трансформации бизнеса во главе с Флорианом Янсеном, который займёт должность исполнительного директора компании, а также станет одним из трёх заместителей генерального директора «Магнита» Яна Дюннинга, — говорится в сообщении ретейлера.

С «Магнитом» топ-менеджер сотрудничает уже почти в год в статусе члена совета директоров. На новом посту Янсен будет отвечать за проектный офис, IT и новые технологии, аналитику и «большие данные», маркетинг, цифровые продукты, лояльность и CRM, а также за омниканальные сервисы.

Как писал NEWS.ru, «Магнит» опередил своего главного конкурента X5 Retail Group по квартальным темпам роста выручки и сопоставимым продажам. Это произошло впервые с 2015 года. «Магнит» в первом квартале 2020 года увеличил чистую прибыль по международным стандартам финансовой отчётности на 30,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 4,2 млрд рублей. Выручка ретейлера за отчётный период выросла на 18,5% — до 376 млрд рублей. Выручка X5 Retail Group за первый квартал увеличилась на 15,6%, до 469 млрд рублей, чистая розничная выручка — на 15,9%, до 468,5 млрд. Сопоставимые продажи X5 выросли в отчётном периоде на 5,7%.

Сеть продовольственных магазинов «Магнит» основал предприниматель Сергей Галицкий в 1994 году. В феврале 2018 года акции сети купил ВТБ.