Опека дремлет, всем плевать? Почему родители в РФ продолжают убивать детей

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru

Мать с пятилетней дочкой жила в одной квартире с трупами остальных своих детей, отец «ощутил личную неприязнь» к плачущему годовалому сыну и зарезал его, после чего пошел прощаться с жизнью. Несколько вопиющих историй с убийством родителями своих детей случились друг за другом в разных регионах России. Каждая из них заставляет задуматься о роли органов опеки. По мнению опрошенных NEWS.ru юристов, в России почти приостановлена практика изъятия детей из неблагополучных семей, которой так пугали в нулевые годы. О причинах этой тенденции, а также о том, почему в наше стране так сложно защитить детей от неадекватных родителей — в этом материале.

Мать жила с трупами детей

В городе Великие Луки Псковской области арестовали 34-летнюю женщину. Ее троих детей нашли мертвыми. Многодетной матери предъявлено обвинение: по версии следствия, женщина с августа по ноябрь 2023 года убила двоих сыновей в возрасте полутора и четырех лет, а позже и восьмилетнюю дочь. После чего продолжила жить в квартире с трупами. Женщина задержана, ведется следствие.

Как сообщает Telegram-канал SHOT, ссылаясь на собственные источники, тела умерших детей лежали в кроватях и были укрыты одеялом. Трупы двух мальчиков обнаружила их бабушка, когда приехала навестить их. По информации источника, в кроватках бабушка обнаружила скелеты в памперсах.

Всего у женщины было пятеро детей, все от разных сожителей. В живых осталась пятилетняя дочка, её передали органам опеки. 12-летний сын-школьник в последнее время жил с бабушкой.

Как писал SHOT, младший ребенок появился на свет в 2023 году — женщина родила его дома, но не оформила никаких документов и даже не помнит дату рождения. Соседи утверждают, что мать детей часто выпивала вместе с сожителем и в квартире нередко собирались наркоманы. По словам свидетелей, мать периодически избивала детей, не стесняясь присутствующих.

Обвиняемая свою причастность к гибели детей отрицает. Она утверждает, что они погибли от голода, потому что ей нечем было их кормить. Как сообщает SHOT, женщина долгое время состояла на учете в полиции как родитель, исполняющий родительские обязанности ненадлежащим образом, но в 2020 году ее перестали контролировать в связи с «исправлением».

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru

При анализе судебной практики становится очевидно, что в России вообще достаточно сложно лишить родительских прав мать, рассказала NEWS.ru адвокат Мария Блинкова. Суд, органы опеки и попечительства очень часто встают именно на сторону матери.

«В моей практике была мать, она была больна осложненной эпилепсией и рядом других заболеваний. Для понимания: она могла, купая детей, опустить ребенка в кипяток. Ее не хотели лишать родительских прав. Говорили: „А что, если женщина больна, она не может быть матерью?“» — рассказала юрист.

Собеседница NEWS.ru не исключила, что мать из Великих Лук пытались лишить прав, но органы опеки, возможно, сочли, что она справляется с родительскими обязанностями.

Отец зарезал годовалого сына из-за плача

Жителя Тульской области 38-летнего Андрея Е. подозревают в убийстве годовалого сына. По версии следователей, мужчина зарезал ребенка, а потом скрылся в неизвестном направлении. Позже мужчина ушел в поле, где сотрудники полиции задержали его при попытке суицида.

По сообщению местных изданий, мать и отец убитого младенца познакомились несколько лет назад. Женщина, как сообщают СМИ, знала, что ее партнер уже десять лет состоит на учете в психоневрологическом диспансере, но родила от него сына. Позже Андрей Е. расстался с сожительницей, но та сохранила хорошие отношения с его родителями, поэтому сын регулярно проводил время с бабушкой и дедушкой.

В день трагедии они ушли по делам, оставив ребенка с отцом. Согласно протоколам допроса, на которые ссылаются местные журналисты, Андрей признался, что «сын плакал и не хотел успокаиваться, из-за этого у него к нему возникла личная неприязнь».

Была ли эта семья под контролем органов опеки или нет — неясно, рассуждает в разговоре с NEWS.ru доцент департамента правового регулирования экономической деятельности Финансового университета при правительстве РФ Оксана Васильева.

По ее словам, если отец официально находился на учете в психиатрическом учреждении, то органы опеки должны были направить в суд иск об ограничении его родительских прав. Что, впрочем, не помешало бы ему видеться с сыном, продолжавшим жить с матерю. Следовательно, у него в любом случае была бы возможность совершить убийство.

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru

Всегда ли дело в органах опеки

Пожелавший остаться анонимным сотрудник отдела опеки и попечительства одного из городов России в разговоре с NEWS.ru привел в пример историю, которая попадала в фокус внимания федерального телевидения: новорожденный ребенок живет в семье, где употребляют психоактивные вещества, супруги ходят с коляской и ищут «закладки». Соседи, обеспокоенные состоянием младенца, просят помощи в соцсетях и обращаются на телевидение. Они утверждают что опека бездействует, хотя ребенку грозит опасность.

По словам собеседника NEWS.ru, начальник отдела опеки давно и безуспешно добивается, чтобы мальчика забрали из семьи.

«Уже год суд не может вынести соответствующее решение. Сначала судья был в отпуске, потом пошел на больничный, потом судьи поменялись. Уже 7 раз заседание переносилось. За это время ребенка и убить могут», — отметил сотрудник отдела опеки.

Что такое ювенальная юстиция, как она работает в РФ

Вмешательство государства в семьи с целью изъятия и защиты детей от родственников, которые несут им угрозу, это одна из частей того, что принято называть ювенальной юстицией, судебно-правовой системы защиты прав несовершеннолетних.

В нулевые годы она внедрялась в России, в том числе при содействии Минюста, встречая много критики. Со временем так называемая ювенальная реформа была по факту приостановлена, об этом лучше всего свидетельствуют цифры.

По данным юриста Оксаны Васильевой, если в 2015 году из семей было изъято 305 тыс. детей, то за весь период с 2015 по 2020 год — всего 1115.

С 2016 по 2018 годы число детей, изъятых из семьи в связи с угрозой жизни и здоровью, снизилось на 36%, число родителей, лишенных родительских прав, — на 15,6%, количество детей, чьи родители ограничены в родительских правах, также уменьшилось, сообщила бывший детский омбудсмен Анна Кузнецова.

В 2015 году тогдашний уполномоченный по правам ребенка Павел Астахов заявлял, что в течение предыдущих пяти лет в России на треть сократилось число родителей, лишенных прав на воспитание детей, случаев отъема детей у родителей в связи с жестоким обращением стало на 70% меньше.

Эту тенденцию подтверждает в беседе с NEWS.ru и анонимный сотрудник органов опеки. По его словам, за последний год было всего два подобных случая на миллионный город, а в нулевые они регистрировались десятками в год.

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru

Почему детей стали редко изымать из семей

Норма, регламентирующая​ изъятие ребенка у родителей, закреплена в Семейном кодексе. В ней сказано, что это может произойти только при непосредственной угрозе жизни или здоровью ребенка. Применение меры допускается только в исключительных случаях, не терпящих отлагательств, рассказала NEWS.ru Оксана Васильева.

«Под непосредственной угрозой жизни или здоровью ребенка следует понимать угрозу, с очевидностью свидетельствующую о реальной возможности наступления негативных последствий в виде смерти, причинения вреда физическому или психическому здоровью ребенка вследствие поведения родителей либо иных лиц, на попечении которых находится ребенок», — сообщила юрист.

При поступлении таких сведений от органов власти опека может немедленно забрать ребенка, уведомив об этом прокурора, и уже после этого обратиться в суд с иском о лишении или ограничении родительских прав. В последнем случае родитель сможет навещать ребенка, например, в детдоме, или в другой семье, отметила Васильева.

Но реальная юридическая практика вступает в противоречие с установленным порядком. Источник NEWS.ru в органах опеки объяснил причины.

«Нужно составить акт, где будут доказательства того, что ребенку именно сейчас угрожает опасность. Например, в квартире ночью пьяный дебош, все соседи слышат, приехала полиция и опека. Начальника района поднимают с постели, и он подписывает документ. Такие случаи — большая редкость», — рассказал собеседник NEWS.ru.

По его словам, родители с зависимостью или психическими отклонениями далеко не всегда ведут себя шумно и со стороны могут производить впечатление вполне адекватных. Поэтому в реальности распространена другая схема: поступает сигнал от соседей или знакомых, представитель опеки приходит с визитом. Но, во-первых, его могут вообще не пустить в квартиру, во-вторых, за один визит невозможно оценить, есть угроза жизни и здоровью ребенка или нет.

«Даже если представитель опеки увидел что-то подозрительное, он не может забрать ребенка по собственному решению. Опека всегда выходит с ходатайством в суд. И только после его положительного решения можно это сделать», — объясняет сотрудник опеки.

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru

«Куда нам забирать, у нас детские дома переполнены»

Еще одна проблема — трудности с распознанием родителей, чьи действия представляют опасность для детей. Отцы и матери, совершающие преступления в отношении несовершеннолетних, не всегда алкоголики или наркоманы. Часто это внешне вполне социализированные люди, рассказала NEWS.ru юрист, специалист по судебным разбирательствам и судам по опеке над детьми Мария Ярмуш. Психические отклонения могут возникнуть внезапно на фоне сильного стресса или умело скрываться человеком.

Иногда ребенка не могут забрать у нерадивых родителей из-за того, что органы власти просто перекладывают ответственность друг на друга, рассказал директор самарской общественной организации «Домик детства» Антон Рубин. По его мнению, есть неопределенность в понимании того, кто именно должен реагировать на сообщение об угрозе ребенку. Рубин отметил, что органы опеки, как правило, считают, что нужно вызывать полицию, полиция говорит, что это к инспектору по делам несовершеннолетних, тот утверждает, что без сотрудников опеки он не может войти в квартиру. Пока идут споры, ребенок может погибнуть, подчеркивает эксперт.

Проблема изъятия детей из семей, лишения и ограничения родительских прав — сложная и многогранная, подтверждает Оксана Васильева. Общество по этому вопросу расколото на две части.

«Ребенка изъяли — это ужасно, лучше с плохой матерью, но дома. Не изъяли, ребенок погиб — куда смотрели органы опеки. Многие судьи вообще с неохотой берутся за такие дела», — отмечает Васильева.

Судьи сейчас редко принимают решение изъять ребенка из семьи. Есть негласное указание, что делать это нужно только в крайних случаях, утверждает Мария Ярмуш.

Адвокат Мария Блинкова рассказала, что не раз становилась свидетельницей ситуаций, которые требовали изъятия детей из неблагополучных семей. Однако представители опеки, по ее словам, говорили: «Куда нам забирать [оказавшегося в опасности ребенка], у нас детские дома переполнены». Юрист подчеркнула: пока в детдоме найдется место, пройдет немало времени и может случиться страшное.

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