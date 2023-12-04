Россиян начнут наказывать за ложные доносы на семьи: при чем здесь Запад Толстой: в России могут ввести ответственность за ложные доносы на семьи

Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости

В России могут ввести ответственность за ложные доносы на семьи. Чем обусловлена эта инициатива и почему в ней упоминается Запад?

Как в России будут наказывать за ложные доносы

В Госдуме предложили ввести административную или даже уголовную ответственность за ложные доносы на семьи. Эта инициатива прозвучала на заседании думской межфракционной группы по защите традиционных ценностей, отмечается в материале «Парламентской газеты».

Вице-спикер Государственной думы Петр Толстой заявил, что такая проблема не теряет своей актуальности.

«На доносах основываются случаи грубого вмешательства в семью органов опеки с изъятием детей — кому-то из соседей что-то не понравилось, свекрови не нравится, как воспитывают внуков и тому подобное. Это, увы, существует и порочную систему подпитывает», — рассказал чиновник в интервью «ПГ».

Толстой сообщил, что сейчас предложение находится в работе и проходит соответствующее обсуждение с правительством.

«Мы работаем над данной законодательной инициативой, сейчас начали ее обсуждение с правительством РФ. Но дело это небыстрое: чтобы закон был действенным и не смог кому-то навредить, предстоит поработать над формулировками и согласованием позиций», — добавил он.

При чем здесь Запад

Толстой уточнил, что органы опеки в России созданы на западных подходах. По его словам, к этому относится и ложный донос на семью.

«У нас органы опеки, к сожалению, сформированы еще на основе ювенальных подходов Запада. Но государство должно охранять семью, а не разрушать ее, не пытаться в нее залезть, лишить родительских прав, выдать охранные ордера и творить прочую чушь. Мы считаем, что ложные доносы на семью — это один из значимых элементов ювенального пазла», — указал вице-спикер Госдумы.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Эффективность работы госслужащих должна оцениваться по реализации Основ государственной политики по защите традиционных духовно-нравственных ценностей. Толстой напомнил, что в России ими являются демографические показатели, повышение статуса и поддержка семей с детьми.

«Замечу, что сегодня даже самые яростные наши оппоненты на Западе признают: защищая традиционные ценности, Россия приобретает огромное количество сторонников в западных странах. Потому что наша страна, нравится это кому-то или нет, остается ковчегом таких ценностей, крепко стоит на основах христианской культуры», — констатировал чиновник.

Как сейчас в России наказывают за ложные доносы

Согласно статье 306 УК РФ, заведомо ложный донос о совершении преступления наказывается штрафом в размере до 120 тыс. рублей, заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года. Также обвиняемому в таком случае могут грозить обязательные работы на срок до 480 часов, исправительные работы на срок до двух лет или принудительные работы на аналогичный период. За ложный донос можно оказаться за решеткой на срок до двух лет или получить арест на шесть месяцев.

Более жесткие санкции применяются в случае, если ложный донос сопряжен с обвинением лица в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления. При таком раскладе обвиняемый может получить штраф в размере от 100 тыс. до 300 тыс. рублей либо в размере заработной платы или иного дохода за период от одного года до двух лет. Санкция статьи предусматривает принудительные работы на срок до трех лет, либо лишение свободы — на аналогичный срок.

Читайте также:

В Москве осудили написавших донос на «омбудсмена полиции» Воронцова

Вице-спикер Госдумы Кузнецова назвала главный ресурс многодетных семей

В РФ придумали наказание за склонение к аборту: будут ли сажать в тюрьму