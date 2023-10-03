В Москве осудили написавших донос на «омбудсмена полиции» Воронцова

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Москве вынесли приговор Ирине Андиной, Евгению Моисееву и Василию Федорову, заявившим в органы на автора проекта «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова, сообщает МК.RU. Как отмечается, им было предъявлено обвинение в заведомо ложном доносе. Самого Воронцова осудили накануне.

По данным издания, женщина получила три года колонии общего режима, мужчины — по четыре года колонии. Андина призналась, что согласилась оговорить Воронцова, сообщив в управление собственной безопасности МВД о сексуальных домогательствах с его стороны.

Накануне обвинительный вердикт вынесли и в отношении самого Воронцова. Создателя проекта с разоблачениями сотрудников правоохранительных органов приговорили к пяти годам колонии. Его признали виновным в вымогательстве и изготовлении порнографической продукции.

Ранее сообщалось, что в 2017 году Воронцов вымогал у бывшего сотрудника московской полиции 300 тысяч рублей за нераспространение его интимных снимков. Не дождавшись денег, мужчина опубликовал фотографии в одном из своих пабликов в соцсети.

До этого Воронцов сам служил в полиции, но уволился из-за конфликта с начальством, после чего завел блоги в социальных сетях, где описывал проблемы своих бывших коллег.