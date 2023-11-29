Иностранцев в России могут обязать подписывать «соглашение о лояльности» ТАСС: МВД России предложило ввести «соглашения о лояльности» для иностранцев

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Министерство внутренних дел РФ подготовило законопроект, вводящий новое понятие — соглашение о лояльности. По данным ТАСС, ведомство предлагает обязать иностранцев подписывать данные соглашения при въезде в страну. В документе будут указаны запреты на дискредитацию государственной политики России, отрицание традиционных ценностей и искажение вклада советского народа в победу над фашизмом.

Согласие о лояльности — это разрешение государственных органов РФ на въезд иностранного гражданина в РФ, с одной стороны, и согласие иностранного гражданина, выраженное путем въезда в РФ, с соблюдением запретов, установленных в целях защиты национальных интересов РФ, с другой стороны, — говорится в тексте законопроекта.

В соглашении также будет указано, что иностранным гражданам запрещается злоупотреблять своим правом на свободу информации, в том числе путем распространения сведений, направленных на отрицание значимых для российского общества ценностей. Предполагается, что законопроект будет внесен на рассмотрение в Государственную думу уже в ближайшее время.

Новые меры в сфере миграционной политики также вводят и в странах Евросоюза. Ранее председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что объединение намерено ужесточить наказание за организацию нелегальной миграции. Блок намерен активизировать сотрудничество со странами-партнерами по данному вопросу.