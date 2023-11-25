Вице-спикер Госдумы Кузнецова назвала главный ресурс многодетных семей Кузнецова назвала главным ресурсом многодетных семей материнское сердце и любовь

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Анна Кузнецова

Главный ресурс многодетных семей — это материнское сердце и любовь, которую мы раздаем своим детям, рассказала NEWS.ru вице-спикер Госдумы, председатель комиссии «Единой России» по защите материнства, детства и поддержки семьи Анна Кузнецова. В связи с этим объявление президентом России Владимиром Путиным 2024-го Годом семьи сильно обрадовало ее. По ее мнению, это дает возможность сделать что-то большее для детей.

Меня радует, что многодетных сейчас все больше, но огорчает, что не все, кто хотел бы, чтобы в семье было трое, четверо, пятеро или больше детей, по тем или иным причинам на это не решаются. Поэтому мы стараемся добиваться новых и новых решений по поддержке наших семей с детьми. Но порой достаточно лишь верить, что ты справишься, и уверенность в этом дают примеры других семей, крепких и многодетных. И здесь главный ресурс — это материнское сердце, это любовь, которую передали нам и мы раздаем ее своим детям. Даже если физически нас нет рядом, мы сердцем всегда с детьми, а наши мамы — с нами, — сказала Кузнецова.

Вице-спикер отметила, что, несмотря на все трудности, семья помогает ей справиться с проблемами и придает ей уверенность.

Хотя времена были самые разные, со своими проблемами и неурядицами, мои дети, моя семья — это, без сомнения, моя сила, моя уверенность, мой мир. В нем, конечно, бывают трудности, случается разное: то кто-то заболел, то оценка плохая или у меня сложное время, на работе... Однажды, когда мы с Дашей сидели в зале и пили чай, вдруг что-то стукнуло в детской, дочь заметила тревогу у меня в глазах и сказала: «Мам, спокойно, у нас многодетная семья, в ней может быть все что угодно!» А еще Даша как-то сказала: вот говорят, 33 несчастья, а у нашей мамы 33 счастья — это мы! — отметила Кузнецова.

Ранее депутат заявляла, что рождаемость в РФ в 2023 году уменьшилась на 2,5%, а к 2046 году численность россиян может сократиться до 138 млн человек. По ее словам, суммарный коэффициент рождаемости в России ниже, чем в среднем в Европе. По оценкам Росстата, который озвучила Кузнецова, к 2046 году население РФ без учета новых регионов составит 138 млн человек — на 7,5 млн меньше, чем сейчас.