Брэдли Купер накормил хот-догами Ирину Шейк и Джиджи Хадид Брэдли Купер открыл кафе на колесах в центре Нью-Йорка

Фото: AP/TASS

Брэдли Купер и Ирина Шейк

48-летний американский актер Брэдли Купер пригласил на открытие своего фуд-трака Danny & Coop’s Cheesesteaks в Нью-Йорке бывшую жену Ирину Шейк с шестилетней дочерью Леей и новую возлюбленную модель Джиджи Хадид, пишет Daily Mail. Купер сам приготовил хот-доги и сырный пирог для посетителей и угостил их прямо из фургончика, сообщает издание.

Хадид специально приехала, чтобы поддержать Купера. Информация об их романе появилась в начале октября. Счастливую пару впервые заметили вместе на ужине в Нью-Йорке. 28-летняя Джиджи с сентября 2022 года встречалась с Леонардо Ди Каприо, однако их роман не имел своего продолжения. У модели есть трехлетняя дочь по имени Кхай от бывшего бойфренда Зейна Малика, — говорится в сообщении.

Ранее Купер сообщил, что, после того как его вынудили покинуть сериал «Шпионка» в 2003 году, он пристрастился к алкоголю и наркотикам. Роль Фила Веннека в фильме «Мальчишник в Вегасе», по словам актера, помогла ему побороть алкогольную и наркотическую зависимости. При этом после выхода картины в 2009 году имя Купера стало очень популярным.

Актер отметил, что после «Мальчишника в Вегасе» у него появились и другие знаковые роли. Тем не менее он добавил, что еще одним тяжелым событием в его жизни стала смерть отца от рака легких. По словам Купера, именно он пробудил в нем интерес к актерскому мастерству, показав ему фильм Дэвида Линча «Человек-слон». Актер подчеркнул, что, несмотря на тяжелые времена в своей жизни, он не злоупотребляет наркотиками и алкоголем уже 19 лет.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.