Брэдли Купер рассказал, какой фильм помог ему побороть зависимости Брэдли Купер: роль в фильме «Мальчишник в Вегасе» помогла побороть зависимости

Фото: x90/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Кадр из фильма «Мальчишник в Вегасе»

Американский актер Брэдли Купер сообщил газете The Sun, что после того, как его вынудили покинуть сериал «Шпионка» в 2003 году, он пристрастился к алкоголю и наркотикам. Роль Фила Веннека в фильме «Мальчишник в Вегасе», по словам актера, помогла ему побороть алкогольную и наркотическую зависимости. При этом после выхода картины в 2009 году имя Купера стало очень популярным.

Я понял, что не смогу реализовать свой потенциал, и это чертовски напугало меня. <...> Я был так потерян, и я пристрастился к кокаину. <...> «Мальчишник в Вегасе» довольно сильно изменил [мою] карьеру, — сказал Купер.

Актер отметил, что после «Мальчишника в Вегасе» у него появились и другие знаковые роли. Тем не менее, он добавил, что еще одним тяжелым событием в его жизни стала смерть отца от рака легких. По словам Купера, именно он пробудил в нем интерес к актерскому мастерству, показав ему фильм Дэвида Линча «Человек-слон». Актер подчеркнул, что несмотря на тяжелые времена в своей жизни, он не злоупотребляет наркотиками и алкоголем уже 19 лет.

Ранее новый образ Купера в предстоящем фильме «Маэстро», в котором актер исполнил роль легендарного композитора и автора мюзикла «Вестсайдская история» Леонарда Бернстайна, стал причиной многочисленных споров в Сети. Пользователи раскритиковали чересчур большой искусственный нос, с которым Купер предстал в первом тизере нового проекта Netflix. Для съемок Куперу сделали большой накладной нос с целью придать ему больше сходства с Бернстайном, композитором еврейского происхождения. Однако не все зрители оценили такое преображение.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.