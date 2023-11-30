Стало известно, кому отдадут сына и дочь матери, убившей детей под Псковом Глава Великих Лук: сына и дочь убившей детей псковитянки отдадут родственникам

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Сына и дочь Дарьи С. из Великих Лук, которая обвиняется в убийстве трех несовершеннолетних детей, возьмут под опеку родственники, заявил NEWS.ru глава администрации Великих Лук Андрей Беляев. Он добавил, что состояние здоровья двух оставшихся в живых детей не вызывает опасений.

Оставшиеся у обвиняемой пятилетняя дочь и двенадцатилетний сын были переданы в учреждения для осмотра. Медицинские сотрудники провели все мероприятия по оценке состояния их здоровья, никаких нареканий нет. Отцу девочки и бабушке мальчика оформляется срочное опекунство, — рассказал Беляев.

Глава администрации города Великие Луки отказался комментировать действия органов опеки и полиции, которые не занимались неблагополучной семьей, сославшись на то, что сейчас ведутся комплексные следственные действия. По его словам, органы опеки также должны будут предоставить следователям все материалы по вопросам того, почему семья была снята с учета.

Ранее сообщалось, что жительница Великих Лук Псковской области многодетная мать Дарья С. обвиняется в убийстве трех детей. По предварительной версии, сыновей она удушила и накрыла одеялом, оставив лежать в кроватях, и жила с трупами три месяца. Также она уморила голодом дочь.

В 2016 году у женщины выпал из окна малолетний сын, однако она не была лишена родительских прав. В 2019 году женщина была поставлена на учет в ОПДН ОВД по городу Великие Луки как родитель, ненадлежаще исполняющий обязанности по воспитанию, содержанию и обучению старшего сына, но в 2020 году была снята с учета. Младшего сына женщина родила на дому в 2023 году и нигде не зарегистрировала.