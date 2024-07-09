Онколог предположил, какой вид рака может быть у телеведущего Каневского Онколог Черемушкин: у телеведущего Каневского может быть рак простаты

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Леонид Каневский

Старший научный сотрудник Института клинической онкологии ОНЦ РАМН Евгений Черемушкин в беседе с NEWS.ru предположил, что у актера и телеведущего Леонида Каневского, которому, предположительно, диагностировали злокачественную опухоль, может быть рак простаты. По его словам, если информация о проблемах 85-летнего артиста с ногами соответствует действительности, то врачи приняли правильное решение, отказавшись его оперировать.

Чаще всего мужчины страдают от рака простаты. В принципе, он течет достаточно благоприятно и лечится достаточно легко. Если информация о проблемах с ногами у телеведущего [Каневского] правда, то врачи приняли правильное решение — не оперировать. Кроме того, пожилые люди очень тяжело переносят наркоз, — высказался Черемушкин.

Онколог добавил, что к симптомам рака простаты относятся нарушение мочеиспускания, возможное появление крови и болевые синдромы, поскольку в той области тела хорошо выражены нервные окончания. Как отметил врач, при запущенной болезни еще проявляются температура, слабость и анемия. По словам Черемушкина, в качестве лечения рака простаты применяют различные методы, в том числе хирургию.

По лечению там много методов — это хирургия, лучевая терапия и гормонотерапия. Некоторые виды опухоли вообще могут не лечить, потому что течение у них очень медленное. Все случаи индивидуальны, но, по статистике, большинство людей вылечиваются от рака простаты, — заключил онколог.

Ранее Lenta.ru сообщила, что в последние годы Каневский испытывал боли в области малого таза, в итоге врачи обнаружили подозрительную опухоль. По данным издания, новообразование удалять не будут, поскольку оно не угрожает здоровью телеведущего.