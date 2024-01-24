Онколог назвал первые и явные симптомы рака груди Онколог Пикулин: рак груди проявляется отеком и покраснением молочных желез

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Первыми и явными симптомами рака молочной железы могут быть отеки и покраснение груди, а также «ямка на коже», рассказал NEWS.ru онколог Сергей Пикулин. Он объяснил, что последний признак появляется, когда опухоль расположена глубоко и тянет кожу внутрь, образуя вмятину. Собеседник отметил, что при появлении подобных симптомов необходимо обратиться к онкологу и пройти маммографию.

При проведении ежемесячной профилактической самодиагностики пациент может заметить уплотнение в груди. Может появиться ямка на коже. Она появляется, когда опухоль глубоко в груди тянет кожу внутрь, вызывая вмятину. Ямку легче заметить, если поднять руки вверх. Еще одним признаком является корка на соске, отек и покраснение груди, но без явной твердой шишки, — подчеркнул Пикулин.

Сотрудник Института клинической онкологии ОНЦ РАМН Евгений Черемушкин ранее рассказал, какие продукты могут помочь защититься от рака. По его словам, особую пользу несут фрукты, зелень и овощи, так как они содержат клетчатку.

Врач отметил, что при выборе питания главное, чтобы продукты были качественными и соответствовали принятым мерам приготовления. Он также напомнил о вреде экзотических блюд для здоровья.