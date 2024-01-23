Онколог рассказал, какие продукты способны спасти человека от рака Онколог Черемушкин посоветовал есть фрукты, овощи и зелень для профилактики рака

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В овощах, фруктах и зелени содержится много клетчатки и антиоксидантов, препятствующих развитию рака, рассказал NEWS.ru врач-онколог, кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник Института клинической онкологии ОНЦ РАМН Евгений Черемушкин. По его словам, стоит отказаться от продуктов с большим количеством консервантов и химических веществ.

Для здоровья необходимо употреблять больше свежих овощей и фруктов, зелень, а также отказаться от вредных привычек. Не раз отмечалось, что отказ от мяса может негативно сказаться на здоровье человека. Стоит убрать из рациона продукты с большим количеством консервантов и химических веществ, также сократить потребление копченых деликатесов. Они вызывают либо аллергическую реакцию, либо воспалительные изменения, которые ухудшают иммунный контроль. При этом риски возникновения рака увеличиваются, — рассказал Черемушкин.

Врач отметил, что при выборе питания главное, чтобы продукты были качественными и соответствовали принятым мерам приготовления. Он также напомнил о вреде экзотических блюд для здоровья.

Для каждого региона лучшим питанием будет национальная кухня. То, что тайцы или индусы едят каждый день, для нас, например, может быть смертельным, — заключил Черемушкин.

Ранее врач Елена Малышева заявила, что льняное масло, устрицы и бразильский орех — самые полезные продукты для женщин. По ее словам, их употребление помогает сохранить молодость кожи, а также защититься от онкологических заболеваний. Кроме того, эти продукты помогают снизить риск развития аутоиммунных заболеваний, с которыми также нередко сталкиваются женщины.