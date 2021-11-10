Онищенко призвал лишать дипломов медиков-антиваксеров 

Бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко считает, что медиков-антиваксеров нужно жёстко наказывать, вплоть до лишения дипломов. Так экс-парламентарий в беседе с NEWS.ru прокомментировал предложение главы Минздрава Михаила Мурашко привлекать врачей, выступающих против прививок к уголовной ответственности.

C медиками-антиваксерами, если они не являются специалистами в этой области, а в медицине больше 50 специализаций, нужно поступать очень жёстко, не знаю уголовное ли это преследование, но то, что их наказывать надо, вплоть до лишения диплома, — подчеркнул Онищенко.

Ранее Мурашко заявил, что властям следует занимать жёсткую позицию в борьбе с коронавирусом и в вопросе вакцинации, а медиков, которые выступают против прививок, следует привлекать к уголовной ответственности. Он считает, что врачи должны быть «более продвинутыми» и объяснять сомневающимся или неосведомлённым гражданам необходимость вакцинации.

Отметим, что в России вновь обновился максимальный показатель смертности от коронавируса. За минувшие сутки скончались 1239 человек. Предыдущий антирекорд был зафиксирован 9 ноября и составил 1211 летальных исходов.