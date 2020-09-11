Онищенко предложил использовать метод США в борьбе с алкоголизмом

https://static.news.ru/photo/da68d08c-f424-11ea-a65b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Депутат Госдумы и бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко предлагает воспользоваться американским опытом для победы над алкоголизмом в РФ.

Он отметил, что в настоящее время проблема алкоголизма стоит в стране менее остро, однако до её полного разрешения ещё далеко. По словам парламентария, государству необходимо бороться с доступностью спиртных напитков и следить за соблюдением правил их продажи.

Ещё, конечно, надо повысить возраст продажи алкоголя до 21 года. Это делают американцы, наши заклятые друзья, и это правильно, — цитирует депутата радио Sputnik.

Он добавил, что власти должны понимать зависимость экономики страны от здоровья населения.

Ранее NEWS.ru писал, что в Минздраве РФ назвали возрастной пик алкоголизма в стране. По словам главного внештатного психиатра-нарколога ведомства Евгения Брюна, формирование злоупотребления спиртными напитками занимает около 5–10 лет. Поэтому пик алкогольных проблем приходится на возраст после 30 лет.